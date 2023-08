Cristina Pedroche hace balance de su cuerpo tras el embarazo: "He perdido masa muscular"

Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz se convirtieron en padres de su primera hija Laia hace tres semanas y, desde entonces, la presentadora comparte en redes sociales cómo está siendo su experiencia postparto y las primeras etapas de la maternidad con mucha naturalidad y sin los filtros que la caracterizan.

Hace unos días publicó la evolución de su tripita tras dar a luz, con un mensaje en el que confesaba que no todo es tan bonito e idílico como muchas veces se muestra: "El posparto está siendo 'interesante', muchas subidas y bajadas de emociones, muchos miedos, muchas dudas, muchas lágrimas... pero sobre todo amor, mucho amor".

Del mismo modo, recurrió a un 'Preguntas y Respuestas' de Instagram con el que reveló muchos detalles del parto como su olvido de ponerse epidural.

Ahora, la presentadora de 'Password' ha vuelto a recurrir a las strories de esta red social para enseñar a sus seguidores en qué estado está su físico ya que hay gente que le pregunta si las fotos que sube son de ahora: "El cuerpo está, más o menos, como antes de quedarme embarazada pero es verdad que yo me noto la tripa más flacidita".

"Pero todo está volviendo a su ser. De peso estoy en un poco menos de antes de quedarme embarazada. He perdido masa muscular, los glúteos están más vacíos, estoy un poco menos fuerte", ha señalado, eso sí, dejando claro que está "agradecida".

Junto a ello ha querido resaltar la importancia del deporte, una de sus grandes pasiones: "Estoy contentísima con mi cuerpo. El cuerpo tiene memoria, me ha venido súper bien todo el deporte que he hecho durante el embarazo y ahora cuando me hagan la valoración del suelo pélvico, pues volveré a entrenar".

Además, ha explicado la misteriosa marca que tenía en su tripa y que no se debía al parto, sino a las cintas abdominales que se había "arrancado" y que le están ayudando a retener la musculatura del abdomen a la espera de poder retomar el ejercicio físico que tanto espera.