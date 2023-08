Cristina Pedroche comparte lo "intenso" que está siendo su postparto: "Lloro mucho"

Cristina Pedroche ha decidido volver a compartir con sus seguidores cómo está viviendo su postparto a pesar de las muchas críticas que recibía recientemente tras publicar una imagen en bikini donde mostraba su cuerpo a las pocas semanas de haber dado a luz: "Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre. Y la culpa es mía por compartir nada pero no pensaba que se iba a liar todo esto", escribía la presentadora de Password junto a esta publicación.

Pero Pedroche siempre ha demostrado no tener miedo a las críticas y ha sabido cómo enfrentarse a ellas... Con motivo del primer cumplemes de la pequeña, la presentadora ha querido compartir con sus seguidores una reflexión donde cuenta los duros momentos que está viviendo con el postparto: "Hoy hace un mes que nació mi hija. Y también, hoy hace un mes que yo nací como madre. Todo lo que tiene que ver con ella es perfecto, maravilloso y está lleno de amor. Sin embargo, mi posparto está siendo intenso. No es que tenga días buenos y otros malos es que en el mismo día tengo tantos cambios de humor que me está costando estar 'estable'".

"Lloro mucho y la mayoría de las veces no soy capaz de verbalizar ni el porqué. En este mes no estoy saliendo nada de casa, a andar un rato (con ella siempre) y poco más. Me da pánico salir", añade. Y también cuenta las muchas dudas que te surgen como madre primeriza: "Que si el porteo está bien puesto, que si llora y necesita teta donde me pongo, si va cómoda en el carro, si la silla del coche está bien, si tendrá frío o calor... aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil. Hoy como era su cumplemes hemos salido a comer fuera, y ya hemos dado una vuelta con el carro. Me agarraba a él como si se me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos".

Una publicación donde además cuenta cómo especialistas le están ayudando a superar esos miedos y disfrutar al máximo de su faceta como madre: "Sé que tengo que relajarme para disfrutar más pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir. No sé cómo dar las gracias a todas las personas que me están ayudando y que me están haciendo sentir que no estoy sola y que es completamente normal lo que me pasa y lo que siento. @partopositivo @mamasmamiferas no solo me ayudaron con la preparación al parto sino que me siguen acompañando y lo van a hacer ya siempre.@albapadibclc la gurú de la lactancia que hasta se cuela en mis sueños, @noelia_lactapp mi psicóloga perinatal que viene a darme a luz @lactapp_lactancia De verdad, GRACIAS. Y a todos los que estáis por aquí mandándome cariño. Gracias".