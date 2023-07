Violeta Mangriñán aclara que su embarazo "no ha sido ninguna sorpresa" y muestra su tripita por primera vez: "Cómo disimulo esto"

Este miércoles, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio cumplían cuatro años de relación. La pareja ha creado una gran familia, la cual comenzó con la llegada de su querida perrita, Canela, y continuó con el nacimiento de su primera hija, Gala, quien cumplirá un año el próximo 31 de julio.

Como suele hacer en ocasiones especiales, la joven utilizó su perfil de Instagram para compartir unas imágenes junto a Fabio en las que recordaba los comienzos de su noviazgo y las cuales terminaron con una gran noticia: La influencer está embarazada por segunda vez. Una noticia que comunicó a través de un emotivo vídeo en el que aparece junto a su novio y su hija en la consulta de ginecólogo mientras ven lo que sería la primera ecografía del bebé: "Una personita más se une a nuestra historia... Estamos deseando conocerte...".

Tras recibir una gran cantidad de mensajes de cariño y felicitaciones por este segundo embarazo, Violeta ha considerado que era necesario hablar un poco con sus seguidores y darles alguna que otra explicación, por lo que no ha dudado en dedicar unos minutos a explicar ciertos aspectos de estos primeros meses de embarazo: "Bueno... Sé que os debo una explicación, mejor dicho, unas cuantas. Así qué, ahí os van algunas... En primer lugar, pediros perdón por mentiros de forma piadosa con mis 'menstruaciones'. Odio mentir, no se me da bien y me siento fatal cuando lo hago, pero tenía mis motivos (ya os contaré). De todas formas no era mentira del todo puesto que he estado teniendo sangrados hasta la semana 10 a causa del estrés".

Violeta Mangriñán habla por primera vez de su segundo embarazo | Instagram

Tras ello, Violeta ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y explicarles que tanto ella como su bebé se encuentran en perfecto estado y ha confesado el tiempo exacto que lleva embarazada: "Estoy bien y el bebé también, eso es lo más importante. Estoy de 3 meses, 12 semanas. Me hubiese gustado esperar un mes más, como hice con Gala, pero el huevito va creciendo a pasos agigantados y siendo verano no había forma de seguir disimulándolo. Estamos felices de darle a Gala un hermanit@. El embarazo no ha sido ninguna sorpresa, es algo que esperábamos y deseábamos con todo el amor del mundo. Somos conscientes de que la paternidad no es un camino fácil, pero estamos totalmente convencidos de que el esfuerzo merecerá la pena. No imagino la vida sin mi hermana, no podría vivir sin ella y no podía no darle un hermanit@ a mi hija. Sabía que si esperaba unos años más, no iba a repetir".

Violeta Mangriñán revela de cuántas semanas se encuentra | Instagram

Por último, Violeta ha querido explicarle a sus seguidores que para ella estos últimos tres meses no han sido nada fáciles, incluso cree que han sido los más duros de su vida, y que no poder compartirlo con ellos no le ha ayudado: "Estos tres primeros meses no han sido fáciles, me atrevería a decir que han sido los más duros de mi vida. Conociéndome cómo me conocéis, os imaginaréis que no ha sido fácil para mí no poder contaros por aquí cómo me sentía".

Violeta Mangriñán explica cómo se ha sentido estos meses | Instagram

Ahora que la influencer ha revelado que está embarazada ha querido explicar muchas de las situaciones que ha vivido estos meses, como lo duro que era para ella separase de Gala semanalmente, y es que según ha explicado la influencer, las hormonas están haciendo que esté más sensible que nunca. Pero sin duda, este embarazo ha sido lo que más ha influido en la "decisión radical" por la que la influencer se mudará a Madrid, ya que como ella misma ha contado si separarse de Gala era difícil, hacerlo de dos bebés sería totalmente impensable.

Según ha explicado Violeta, a ella le hubiese gustado esperar hasta el cuarto mes para revelar que está embarazada, al igual que hizo con Gala, pero es que al parecer esta tripita está creciendo mucho más rápido, por lo que ocultarlo hasta agosto hubiese sido una misión de lo más complicada, sobre todo al estar en los meses de verano e ir a la playa y la piscina y enseñar la tripita. Algo que ella misma ha explicado tras mostrar una conversación de Whatsapp del mes de junio, en la que enseña su tripita de embarazada por primera vez.

Violeta Mangriñán se pregunta cómo ocultar su embarazo | Instagram

Además, la influencer ha confesado que por el momento desconocen el sexo del bebé y que, "si Dios quiere", podrán conocerlo dentro de 15 días. Sin embargo, no ha especificado si realizarán una gran revelación como hicieron con Gala, lo que sí ha dicho es que en este segundo embarazo no han grabado las reacciones de sus familiares y amigos.