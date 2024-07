El vídeo de Alba Díaz defendiendo su cuerpo tras todas las críticas que recibió su madre, Vicky Martín Berrocal

Alba Díaz ha decidido dar un paso al frente y mostrar su cuerpo tal y como es, desafiando los estándares irreales de belleza que predominan en las redes sociales. En un empoderador vídeo publicado en Instagram, la hija de Vicky Martín Berrocal aparece en bikini, primero posando y luego mostrando cómo cambia su cuerpo al dejar de posar, revelando pliegues y estrías. Con este gesto valiente, Alba envía un mensaje claro: es hora de aceptar y amar nuestros cuerpos tal y como son.

El poderoso mensaje de Alba Díaz

En su reciente vídeo de Instagram, Alba Díaz aparece en una piscina, posando en traje de baño. Al principio, su cuerpo se ve tonificado y su piel alisada, pero luego, al dejar de posar, muestra su figura tal y como es: con pliegues, estrías y zonas de grasa. "Este año ha sido un antes y un después en mi vida, y también en mis veranos", dice Alba en una voz en off mientras muestra su transformación. "Se acabó condicionarme y no disfrutar de mis veranos por mis inseguridades físicas. Esta soy yo y me encanto tal cual soy", sigue su alegato.

Con estas palabras, Alba no solo defiende su cuerpo, sino que también invita a sus seguidoras a unirse a ella en este viaje de autoaceptación. "Os animo a que hoy mismo toméis esta decisión conmigo, que me deis la mano. La vida es efímera y no deberíamos malgastarla por una idea que la sociedad nos ha metido en la cabeza".

El post ha tenido una repercusión masiva, acumulando más de 50 mil likes y cientos de comentarios positivos. Sus seguidores la han llenado de elogios, llamándola "increíble" y "un ejemplo a seguir". "Eres el ejemplo que quiero que mi hija siga... con eso te lo digo todo", le ha comentado una madre agradecida. Incluso figuras públicas como Paz Padilla -amdre de su amiga Anna Ferrer- han expresado su apoyo: "Oleeee!!! El cuerpo es una carcasa que se queda aquí y es el contenedor de nuestra alma, eres preciosa por todos lados, yo te quiero y me importa una mierda tu aspecto".

Este apoyo recibido refleja un cambio en la percepción del cuerpo femenino en las redes sociales. Alba está marcando la diferencia al mostrar una realidad que muchas veces se oculta tras filtros y poses perfectas.

Las críticas hacia Vicky Martín Berrocal

Este gesto de Alba llega en un momento en que su madre, Vicky Martín Berrocal, ha sido objeto de duras críticas por cómo muestra su cuerpo. La diseñadora publicó recientemente un carrusel de imágenes suyas en Ibiza, en las que aparece con bikini y bañador, sin arrugas ni flacidez, lo que provocó una avalancha de comentarios negativos. Algunos la acusaron de retocar la imagen, mientras otros criticaron su elección de mostrar una figura que consideraban poco realista.

Las críticas a Vicky son una pequeña muestra de la presión constante que enfrentan las mujeres, especialmente aquellas en el ojo público, respecto a su cuerpo.