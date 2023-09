Víctor Pérez (Vyperr) nos habla de su debut en el mundo musical, que siempre ha sido su pasión: "Voy a seguir luchando por lo que quiero"

Hace más de una semana desde que los actores de Entre Tierras aterrizaran sobre la alfombra naranja de la XV edición del FesTVal de Vitoria. Un evento donde los más privilegiados pudieron disfrutar del primer capítulo de la nueva serie de ficción que ya se encuentra disponible en atresplayer y que promete ser todo un exitazo.

Entre los asistentes no solo pudimos ver al elenco de la serie sino también a otros rostros conocidos que no dudaron en asistir a una cita marcada en rojo en el calendario. Influencers como Lola Lolita, Isaac Ibelky, Víctor Pérez, Raquel Reitx o Marina Rivers no quisieron perderse la premiere y, entre ovaciones y gritos, arrasaron con el cariño de los fans allí presentes.

Fue esa misma noche, en la antepenúltima alfombra del FesTVal, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con el ahora denominado Vyperr, el nombre artístico con el que ha debutado en el campo musical. El joven, que es uno de los tiktokers más famosos de España y también ha probado la interpretación, daba hace un tiempo el salto a la música, una "bonita" experiencia "que me ha encantado vivir".

Víctor Pérez en la premiere de Entre Tierras | FesTVal

Respecto a si algún creador de contenido de la mencionada red social le ha dado algún consejo para lanzarse como cantante, Víctor Pérez nos explica que "no" puesto que, como se reitera, al final la música "siempre ha sido mi pasión". Pese a llevar en el mundo "bastantes años", se muestra de lo más orgulloso del trabajo que ha realizado este último puesto. Y es que, al final, "todo esfuerzo tiene su recompensa", uno de sus tatuajes favoritos, junto con el de sus abuelos, que lleva grabado en la piel, como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

"Por fin puedo decir que me siento orgulloso e identificado con la música que estoy sacando y la verdad que estoy muy feliz", nos cuenta Víctor, que también nos menciona que este jueves estrenó su tema Playa de Aro. Además, tiene claro que "voy a seguir luchando por lo que quiero y, poco a poco, con esfuerzo y sacrificio, esperemos que todo vaya bien. Ya está yendo bien, pues un poquito más".

"No me preocupan los haters"

Lo cierto es que como nos cuenta Vyperr "al final siempre te van a criticar por todo" y lo que hace es "no leer los comentarios". El joven de 21 años nos reconoce que las únicas críticas que le importan "son las de mi madre, las de mi hermano, las de mi familia" puesto que lo hacen "sin hate y sin maldad".

Así, destacando lo "contento" que está con su debut en este terreno, nos explica que "los demás me da igual lo que opinen" y que no le preocupan. Eso sí, Vyperr considera que antes de vomitar odio "deberían escuchar de verdad la música que está saliendo ahora y los videoclips que están saliendo".