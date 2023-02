Toñi Moreno desvela qué se va a retocar en su primera operación estética: "Voy a tirar la casa por la ventana"

Cada final de década cumplida suele venir acompañada de una pequeña crisis existencial. Pero los 50 años quizás sea la frontera más difícil de asumir para muchas personas. Así lo ha asegurado Toñi Moreno, quien ha dicho que le "está dando" esa crisis.

La presentadora se lo ha confesado a Bertín Osborne en su programa, pero la verdadera revelación ha sido el retoque estético que va a hacerse cuando cumpla los 50 el próximo 7 de junio: "Pienso tirar la casa por la ventana".

Toñi Moreno ha afirmado que lo primero en retocar serán sus pechos: "Yo no le di el pecho a la niña porque no me encontraba muy bien de la cabeza. Pensé que los pechos volvían a su sitio, pero negativo", explicó sobre su maternidad a los 46 años, que la llevó a hacer más ejercicio y dejar la vida sedentaria.

"Yo me acuerdo de chica que mi abuela Antonia me cogía y yo pensaba: 'uy, las tetas que tiene mi abuela. Qué feas y qué grandes'. Tengo las mismas. Esto hay que arreglarlo", dijo entre risas la periodista.

Por lo tanto, esta sería su primera operación estética, ya que ha asegurado que nunca se ha operado nada. Y es que, Toñi ha desvelado sentirse en un momento en el que no se siente cómoda con su físico: "Me miro en la tele y me digo: 'Hija, qué feísima, qué mayor y qué gorda estás'".

"Mi propósito para los 50 es intentar cambiar lo que no me gusta", ha recalcado, aunque no ha confirmado exactamente cuándo lo hará: "Cuando tenga dos o tres meses libres".