Toni Cantó es uno de los políticos de los que más se ha hablado en los últimos años en nuestro país. Sin embargo, antes de dar el salto a la política estuvo muchos años inmerso en el mundo de la interpretación.

Su carrera artística tuvo andadura. Llegó a trabajar con Pedro Almodóvar en el año 1999 en 'Todo sobre mi madre'. En aquella época, los noventa, hubo rumores que relacionaron al actor con el mismísimo Miguel Bosé. Aunque nunca antes se había confirmado o desmentido este rumor, hace tan solo unos días, el intérprete ofreció en exclusiva una entrevista a Uppers, donde por fin aclaró esta cuestión.

"No, pero me hubiese encantado", zanja el político al preguntarle si fueron amantes y añade: "Miguel es una de las personas más... Sigue siendo muy buen amigo. Y sigue siendo uno de los tíos más... A mí me dicen, en aquella época, pero ahora también, dime uno de los hombres que te apetezca conocer, y es Miguel".

Además, Toni también ha recordado cómo era el hogar del cantante y su familia: "Su casa era una extraordinaria, con su madre y sus dos hermanas, siempre abierta. Y te podías encontrar a gente fascinante".

Con el misterio ahora resuelto, el valenciano ha respondido sin tapujos: "No tengo ni idea. Pero vamos, que encantado", sobre el motivo por el que la gente lo pueda llegar a creer.

Su posible bisexualidad

El político, además, ha aclarado su sexualidad puesto que ha habido rumores de que es bisexual: "No, hice una broma al respecto (...) Todo el día vigilando con eso, utilizando estas cosas para separar".

Así, el de Valencia parece haber puesto punto y final a determinados rumores que le perseguían desde hacía muchos años, como el de su romance con Miguel Bosé.

