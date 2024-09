Tomás Páramo, sobre cómo fue conocer a la princesa Leonor por sorpresa: "Me encantó"

Se conocía la relación de amistad entre Victoria Federica, Tomás Páramo y María G. de Jaime desde hace años, pero no se tenía constancia de que la pareja de influencers tuviera ningún vínculo con la Familia Real más allá de la hija de la infanta Elena. Y es que, el pasado mes de julio, Tomás sorprendió compartiendo una foto con la princesa Leonor y la infanta Sofía. Y ahora ha explicado cómo fue ese encuentro.

Tomás Páramo junto la princesa Leonor y la infanta Sofía | Instagram

La pareja ha reaparecido en la premier del documental de Thibaut Courtois para Prime Vídeo y han hablado de esta foto que no tardó en copar los titulares de la prensa rosa. "No las conocía, me llamó mucho la atención conocerlas. Fui a acompañar a mi primo que le nombraban Teniente y bueno, justo a él en concreto le nombraba el Rey", ha explicado para los micrófonos de Europa Press.

Tal y como ha contado el creador de contenido, pudo estar con los reyes Felipe y Letizia y con sus hijas: "Me encantó verlas, porque estábamos como en un ambiente muy distendido. Estaba Leonor con sus amigos de promoción, una niña muy natural". Pero no se presentaron como tal, sino que el lugar y el ambiente dio pie a que el amigo de Victoria Federica se acercase a ellos.

Tomás Páramo y María G. de Jaime en la premier del documental de Thibaut Courtois | Gtres

"Me acerqué a saludar y bueno, una niña muy mona, me pareció guapísima. El Rey me encantó, porque tampoco le conocíamos y me pareció una persona súper natural, muy cercana, hablando con la gente… Esa parte de la Casa Real también es bonita, al final que se siente que se pueden tocar, que son de carne y hueso, como todos", ha sentenciado.

Una experiencia más que se suma a la lista de sorpresas que la pareja ha vivido en los últimos meses. Pues conocer a los Reyes y a sus hijas no ha sido lo único que ha marcado la vida de Tomás últimamente, ya que hace poco se enteró de que iba a ser padrino de la hija de Marta Pombo.

Tomás Páramo con su ahijada María, hija de Marta Pombo | Instagram

Unos días después de que nacieran las pequeñas María y Candela, la influencer desveló que el padrino de la primera era su amigo influencer. Una noticia que recibió en su casa mientras se comía una hamburguesa, y que no le pudo hacer más ilusión: "Me hizo una ilusión tremenda, porque no me lo esperaba para nada (…) Un día vinieron a casa, me estaba tomando una hamburguesa y me dijo: ¿te gustaría ser el padrino de María? Se me cayó la hamburguesa y todo. Al final, yo como cristiano y practicante valoro mucho lo que es y que delegues algo en una persona es muy especial".

Y es que, las redes sociales les han regalado cosas tan bonitas como estas amistades. "Más que amigos, somos ya familia. Es una suerte habernos encontrado en el trabajo", ha confesado María.