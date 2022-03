Tini Stoessel podría estar saliendo con el futbolista Rodrigo De Paul

El 20 de mayo de 2020 la pareja formada por Tini Stoessel y Sebastián Yatra ponía fin a su relación. Esta noticia pilló por sorpresa a todos sus seguidores ya que, además, era una de las parejas más queridas del panorama musical.

Desde entonces muchos han sido los rumores que sus fans han difundido acerca de las posibles relaciones románticas de la cantante, sin embargo, ninguno ha cobrado tanta fuerza como este que contaba el periodista Lío Pecoraro, quien aseguraba que Tini estaría saliendo con un futbolista argentino.

El misterioso chico que podría haberle robado el corazón a la artista es Rodrigo de Paul, de 27 años, y actualmente forma parte de la plantilla del Atlético de Madrid. Desconocemos cómo se han conocido, sin embargo, el periodista afirma haberles visto juntos paseando por las calles del centro de Madrid.

Es cierto que el futbolista, gran amigo de Leo Messi, ha estado pasando por alguna crisis con su mujer, Camila Homs, con quien tiene dos hijos en común, pero que finalmente terminó en una confirmación de su ruptura tras más de 10 años juntos. Por tanto ahora estaría soltero y probablemente abierto al amor, con lo cual no sería raro pensar que podría haberlo encontrado tras conocer a la artista.

Por el momento ninguno de los dos protagonistas de este rumor se ha pronunciado al respecto, a pesar de todo, Pecoraro asegura que "es un hecho" que la pareja está involucrada en este romance que él mismo ha comprobado.

De todas formas, Stoessel siempre ha mostrado una actitud muy cauta a la hora de hablar de su vida privada frente a los medios, así que no es de extrañar que hasta que no tengan bien definido qué es lo que realmente hay entre ellos no se pronuncie sobre ello.

