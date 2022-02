Sebastián Yatra confiesa si Clara Galle tiene más química con él que con Julio Peña

El pasado 2 de febrero los protagonistas de 'A través de mi ventana' se vestían de gala para asistir a la premiere de su nueva película que se estrenaba dos días más tarde.

Rostros conocidos como la del cantante Sebastian Yatra se pasearon por la alfombra roja en este evento tan esperado por todos los seguidores de esta trilogía de libros que se ha lanzado a la gran pantalla, y se pararon unos segundos a hablar con nosotros.

Le preguntábamos al cantante sobre el acoso en las redes: "Si yo me quisiera poner a pensar, por ejemplo, en mi caso, que me acosan, puedo encontrar acoso todo el día en redes, pero yo no me pongo a leer esas cosas, no valen la pena. Uno tiene que saber, lo que representa y cuidar siempre tu corazón, tus valores y no llenarte de pensamientos feos", nos expresaba Yatra.

¿Con quién tiene más química Clara Galle: con Sebastián Yatra o con Julio Peña?

Desde que la protagonista de este largometraje apareció como pareja de Yatra en su videoclip 'Tacones Rojos', los dos artistas forjaron una preciosa amistad que, en muchos casos, algunos han llegado a confundir con otro tipo de amor debido a la química y complicidad que se veía que había entre ellos.

Sin embargo, Clara ha aclarado en varias ocasiones que entre ellos nunca ha llegado a nada más que una relación de amistad: "Que va, hemos sido siempre súper amigos, nos hemos llevado muy bien y, de hecho, yo lo considero mi amigo y yo creo que él también me considera su amiga. Somos muy iguales en cuanto a la energía que tenemos y desde el principio ha sido muy fácil trabajar con él. Y me encanta él, sí'', nos contaba la actriz en este evento.

Pero... ¿qué opina Yatra de este nuevo 'contrincante', Julio Peña, que conseguía tener también una complicidad tan grande como la que tenía él con Clara? "Evidentemente vamos a ver 'A través de mi ventana' y nos daremos cuenta que con Julio tiene más complicidad", bromeaba Sebastian y se mostraba muy orgulloso del triunfo de su gran amiga con esta nueva cinta.

Además, el cantante nos contaba que le había mandado un mensaje a Clara para darle la enhorabuena: "Me invitó a la premiere y estamos aquí apoyándola y a Julio también. Me caen increíble los dos, se que van a romperla con esta película y son dos actores que tienen un futuro enorme por delante".

Por último, Sebastian nos respondía a cómo estaba su corazón, a lo que él contestaba "muy bien, muy bien, muy bien", mientras se alejaba, de manera que no sabemos si está o no ocupado por alguien, solo podemos afirmar que está "bien".

