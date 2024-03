Terelu Campos, sola y visiblemente afectada, cumple con su tradición en la primera Semana Santa sin su madre, María Teresa Campos

Cumpliendo con la tradición. Así hemos podido ver, un año más, a Terelu Campos en la Semana Santa de Málaga, una de las épocas del año más especiales para la familia y la primera sin María Teresa Campos, que falleció el pasado mes de septiembre. Y el tiempo tampoco acompañó: lluvias, nubes y una temperatura acorde con el estado de ánimo de la televisiva.

Aunque se dejó ver acompañada por amigos en todo momento, no fue así durante su particular tradición: ver las procesiones desde el balcón. Son muchas las imágenes que hay de las hermanas Campos y su madre asomadas al balcón de la calle Larios disfrutando de la fe y el fervor de la Semana Santa. Pero este año ha sido completamente distinto, y la tristeza, la melancolía y la pena han sido las grandes protagonistas que han acompañado a Terelu en su semana más solitaria.

Terelu Campos en la Semana Santa de Málaga | Gtres

Terelu Campos y María Teresa Campos en la Semana Santa de Málaga 2022 | Gtres

"Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos", escribió Terelu el año pasado en las páginas de Lecturas. Y es que, aunque su madre no pudo disfrutar de la tradición el año pasado debido a su complicado estado de salud, este año ha sido el primero sin ella.

Terelu Campos en la Semana Santa de Málaga | Gtres

Tampoco se dejó ver por allí Alejandra Rubio, que siempre acompaña a su madre y su tía en esta festividad. Con motivo de su 24 cumpleaños, la joven ha disfrutado de unos días de desconexión junto a Carlo Constanzia. Eso sí, su madre sí ha querido felicitarla en las redes sociales con unas palabras de amor: "Felicidades al amor de mi vida que hoy cumple 24 años. Qué orgullosa estoy de ti. Sé feliz y no olvides que yo siempre estaré aquí para ti. Te amo".

Es un año muy complicado para Terelu, que se ha visto reflejado en su negativa a atender a la prensa. Con el rostro muy serio, la colaboradora de televisión ha evitado a toda costa dar detalles de las últimas polémicas que rodean al novio de su hija y, visiblemente seria, solo ha hablado del mal tiempo del Domingo de Ramos: "Una pena que tanta gente durante todo el año esperando este momento para que el tiempo no acompañe, es lo único que os voy a decir".