Tania Llasera ha decidido ponerse en manos de Patricia Pérez para ponerse de nuevo a dieta con el fin de limpiar su cuerpo justo antes de pasar por quirófano. Así lo ha comunicado a sus seguidores a través de las redes sociales por medio de una publicación en su cuenta de Instagram.

"Las cosas en su sitio: No estoy a dieta para perder peso", comenzaba aclarando la presentadora. "Estoy haciendo mi primera dieta chispas y es para limpiar mi organismo. Una especie de detox previa a una operación que tengo programada para extirpar un pólipo e introducir un Kyleena en un útero. Un diu con hormonas de última generación que me ayudarán con los sangrados", explicaba Tania.

"Mi cuerpo me está pidiendo a gritos que lo cuide y le estoy escuchando", confesaba Llasera, y continuaba aclarando quien era la autora de su dieta: "Es Patricia Perez la que me está ayudando a cuidarme más. La dieta es específica para mi cuerpo y mis necesidades. Besos a todos los que os preocupáis por mí", terminaba escribiendo Tania.

A continuación, la presentadora hacía un directo en Instagram para aclarar las dudas a sus seguidores sobre esta nueva dieta que ha comenzado y las razones por las que ha visto la necesidad de cambiar el chip: "Me han salido muchos granos, estoy constipada, me cuesta dormir... Hay muchas señales de que aquí hay algo que no va bien y como me van a poner un DIU le he dicho a Patricia qué podía hacer y me dijo que moverse es clave. Creo que quiere decir que estoy estresada y que me podía desplomar. Me ha dado una dieta que restringe muchos alimentos que me encantan".

Por el momento Tania se ha mostrado muy optimista y con muchas ganas de continuar con este nuevo estilo de vida que Patricia le ha propuesto: "Parece que me va bien, me estoy desinchando, me encuentro mucho mejor. Tengo el vientre más plano. Tengo mejor cara yo creo."

Además, ha comentado algunos datos de la dieta, desvelando algunos alimentos que puede o no tomar: "No puedo tomar leche, por ejemplo, no puedo tomar nada que fermente, como lentejas o garbanzos, pero hay luz el final del túnel". Sus seguidores no han dudado en aplaudir la decisión tomada por Llasera.

...

Seguro que te interesa

Tania Llasera enseña el cuarto donde pasará la Navidad tras dar positivo en coronavirus