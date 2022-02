Tania Llasera protagoniza un baile en pañales para normalizar su uso ''cuando las reglas son tsunamis''

Tania Llasera anunciaba hace unos días que se estaba sometiendo a una dieta, no para perder peso sino para limpiar su organismo antes de someterse a "una operación que tengo programada para extirpar un pólipo e introducir un Kyleena en un útero. Un diu con hormonas de última generación que me ayudarán con los sangrados", explicaba la presentadora en una publicación en su cuenta de Instagram.

Tal vez, el problema de estos sangrados descontrolados sean la causa por la que la actriz haya decidido hacer uso de los pañales para poder tener una vida más sencilla y vivir con menos preocupaciones con respecto al sangrado.

Es por ello, que Llasera ha decidido publicar en su cuenta de Tik Tok, en el que aparece muy segura de sí misma y bailando mientras se quita los pantalones, un vídeo dejando ver qué es lo que lleva debajo: un pañal.

Tal y como se puede observar en el clip, el principal objetivo de la presentadora es "normalizar utilizar pañales cuando las reglas son tsunamis". En los días de regla abundante las mujeres necesitan sentirse seguras y no preocuparse de ese tema, por ello, Tania no se esconde y hace de portavoz con el fin de normalizar su uso.

Sin miedo a las críticas y dispuesta a recibir todo el 'hate' al que se expone, Tania añadía: "Nada, pasaba por aquí para decir que hasta en pañales me veo bien. 42 Años y sin vergüenza ninguna oye".

Críticas recibidas

Como era de esperar, muchas personas se le han echado encima y no se ha quedado calladas, algo por lo que Tania ha respondido a través de las redes sociales: "El nivel de hate está por los cielos lately. Esto es lo más light que me han mandado hoy", explicaba Tania al recibir un mensaje en el que la llamaban "ridícula" por su vídeo en pañal. "Entiendo que la sociedad y la legislación van más lento que la tecnología que avanza volando. Pero el nivel de odio que existe en redes es apabullante".

"Las redes no tienen la culpa, son una herramienta, es quien la usa y el uso que se les da. Somos los humanos a los mandos los culpables. Comprendo que estamos fatigados de tanta dichosa pandemia y con los nervios en punta pero eso no nos da derecho a hacer daño vía internet. Desde la comodidad de tu casa y bajo el abrigo del anonimato todos nos volvemos bravos... valientes cobardes. Os lo digo. A veces me da vergüenza ser de la misma raza que algunos 'seres' humanos", terminaba diciendo.

