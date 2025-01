Susana Molina rompe su silencio sobre el estado de salud de la hija de Anabel Pantoja: "Van saliendo buenas noticias"

El pasado 9 de enero la hija de Anabel Pantoja era ingresada en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. Una noticia que no se conoció hasta unos días después y de la que ya ha pasado una semana.

Durante estos días, numerosos rostros conocidos y seres queridos de Anabel han acudido hasta la isla del archipiélago canario para acompañarla en estos duros momentos.

Anabel Pantoja en el aeropuerto | Gtres

La sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, no se han separado de su hija de menos de tres meses de edad. Hasta la fecha, no se conoce el motivo de este duro varapalo que atraviesa la pareja.

Sin embargo, han visto cómo sus máximos apoyos no les han dejado solos en uno de los peores momentos de sus vidas y tras la visita de Isabel Pantoja o Kiko Rivera, la prensa ha podido hablar con Susana Molina, una de las mejores amigas de la influencer.

Sobre los rumores de que en las últimas horas la situación de la pequeña había mejorado, Susana ha comentado que "van saliendo buenas noticias". Eso sí, recalcaba que aún los padres siguen preocupados.

Susana Molina | Gtres

"Tampoco puedo decirte mucho más, no me corresponde a mí decir nada. Si ellos no han hablado, no voy a ser yo quien diga nada", explicó.

Respondiendo a las decenas de muestras de cariño que ha recibido Anabel, Susana ha dicho que no le sorprende porque al final es una mujer "muy querida" y tiene amigos y familia en Gran Canaria, Sevilla o Madrid.

Merchi y Amor Romeira con dos amigas de Anabel Pantoja | Gtres

"Anabel y David se hacen mucho querer y es normal que la gente muestre apoyo en una situación tan complicada", expresó insistiendo en que "todos los amigos de fuera nos quedamos tranquilos cuando vimos la situación porque sabes que está muy arropada y la gente de allí es súper hospitalaria".

De hecho, ha concluido diciendo que ve normal la unión en torno a Anabel que ha hecho su familia a pesar de estar enfrentada púbicamente: "Al final yo lo veo normal, ya te apellides Pantoja o Gómez".