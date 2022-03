Sofía Cristo enseña cómo ha quedado su nuevo rostro tras sus últimas operaciones estéticas

Sofía Cristo sorprendía el pasado miércoles con sus nuevos retoques estéticos. La revista 'Semana' había publicado unas instantáneas en las que se podía ver como la hija de Bárbara Rey, estaba recuperándose tras haber pasado por quirófano para eliminar, tras años de arrepentimiento, los restos de silicona que quedaban en sus labios, retoque que se hizo cuando aún era menor de edad, y ya de paso, se sometía a una liposucción para que su cara quedara completamente lisa y, además, eliminar su papada.

No es la primera vez que Sofía se sometía a una intervención de este tipo, sin embargo, la mayoría de los medios de comunicación aseguraron que estaba completamente irreconocible tras esta última intervención, razón por la que se vio obligada a pronunciarse en sus redes sociales y aclarar este malentendido.

"Entiendo que hay gente que llena su vida con los cotilleos de otros porque no cuidan sus propias vidas. Pero cuando yo me haya recuperado y esté aún más bella con mi cara fina y definida y con mi boquita de piñón, vosotros seguiréis cotilleando mierda y yo haciendo lo que me gusta y ganando pasta, disfrutando de mi familia y encima siendo un pibonazo", contaba tajantemente.

Además, declaró posteriormente a 'Europa Press': "Mi cara es igual pero un poquito más fina", negando los rumores falsos que se habían difundido sobre su irreconocible rostro.

No conforme con estas declaraciones, decidía publicar un selfie en su perfil de Instagram en el que mostraba el resultado final de su cara tras la intervención, demostrando que su expresión y su aspecto no ha cambiado nada tras su paso por quirófano. De hecho, tal y como se puede observar en la instantánea, apenas se aprecian grandes cambios en su cara.

Aún así, Sofía aseguraba estar aún bastante hinchada: "Mi evolución, estoy muy contenta y eso que estoy muy hinchada aún, pero muy feliz", explicaba. "No quería subir nada aún, pero qué más da, si ya me visteis en versión teletubbie, solo podemos ir a mejor", terminaba bromeando.

