La sincera reflexión de Elena Tablada tras unos meses complicados: "Qué olvidada me tenía, pero me encontré"

A pesar de los difíciles momentos que ha vivido Elena Tablada estos meses tras su separación de Javier Ungría, la diseñadora cada vez se encuentra mejor e incluso ya ha podido hablar de la separación y de cómo se ha encontrado.

Hace unos días, mediante las redes sociales, Elena se quedó sorprendida con la cuenta que había comenzado a seguirla, se llamaba 'Curación después de un narcisista', algo sobre lo que apuntó: "Ehhhh... Esto ya es mucho. ¿Cómo puede ser que comience a seguirme esta cuenta? ¿Me lo ha mandado el universo directo para mí o es el algoritmo? WTF!". Muchos usuarios consideraron que esta publicación era ¿un dardo hacia su ex?

En esta ocasión, Elena ha utilizado su perfil de Instagram para hablar de sí misma y de cómo se encuentra. Se encuentra en Miami, un viaje con el que desconectar y centrarse en ella, y está utilizando sus redes sociales para compartir con sus seguidores muchos momentos de esta etapa.

En esta ocasión, ha publicado un vídeo recopilatorio de la estancia, el cual ha acompañado del siguiente texto: "La vida descalza se siente mas rico, mas consciente, mas agradecida. El mar, la brisa, bailar, cantar a pleno pulmón al ritmo de las olas, reír... ser yo. Conectar con la tierra, con la Libertad, para conectar contigo misma y poder dar lo mejor de ti. Sólo me faltan mis niñas y ya estaría entre nubes de algodón. Qué olvidada me tenía, pero me encontré".

Un viaje en el que Elena se está mostrando más feliz que en los últimos meses, y no solo porque haya podido desconectar y descansar durante un tiempo, sino porque ha tenido la capacidad de volver a encontrarse a sí misma y de priorizarse. Una estancia en la que la diseñadora hubiese disfrutado mucho más si sus dos hijas la hubiesen acompañado, y es que en alguna ocasión Elena ha explicado que sus dos pequeñas son lo más importante que tiene.