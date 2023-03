Silvia Abascal confiesa lo difícil que es compaginar maternidad y trabajo: "¿Conciliar? ¡Guau!"

"Orgullo", así describe Silvia Abascal la primera edición de los Premios Talía 2023 organizados por la Academia de Artes Escénicas. Coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, este lunes 27 de marzo se celebró en el Teatro Español de Madrid una ceremonia que acogió a numerosos rostros conocidos para galardonar a los mejores en interpretación, escenografía o vestuario.

Un evento para el que la actriz se enfundó en un traje que combinó con un labial granate y unas ondas a lo Marylin Monroe. Una acertadísima apuesta con la que deslumbró "en una de las alfombras más bonitas que he visto en mucho tiempo", donde se detuvo a hablar con Europa Press en exclusiva sobre numerosos aspectos como su oficio, del que confiesa estar "muy enamorada".

Silvia Abascal | GTRES

La intérprete cumple este año tres décadas en la profesión que asegura que le ha dado "momentos de todo tipo" y de la que revela que no es todo "luces y colores", sin embargo, no cree que "el hecho de la popularidad sea la parte más difícil": "Es más, creo que cualquier artista sin público, sin espectadores no es nada, nuestro trabajo no tiene sentido. Seas un pintor, seas un bailarín, seas un músico, seas un actor, si interpretas en tu casa. O sea, necesitamos la reacción del espectador, y el teatro es un refugio para nosotros y para ellos, así que del público, si se tiene que decir algo es 'gracias'".

"Malabares", así responde cuando se le pregunta cómo compagina la vida profesional con la maternidad. La madrileña de 44 años confiesa que "claro que es duro a veces", otras "es sacrificado" y asevera que en ocasiones "hay que decir que 'no' a las cosas".

La actriz revela que ha tenido que decir 'no' a algunos proyectos por el cuidado de su hija Leona: "Sí, son proyectos fuera, porque son rodajes largos y me encantaría hacerlos, pero me gusta más estar, ¿sabes? Y bueno, intentando porque una necesita trabajar por el alma artística y por la práctica, porque hay que alimentarse".

Abascal hace hincapié en que hay que "combinar" tanto la vida laboral como la maternidad porque "si te quedas en una burbuja, solo en la maternidad o solo en la profesión pues ahí estamos". Sin embargo, reconoce que "no es nada fácil" y concluye su opinión con un revelador "conciliar, wow".

"Es difícil", comenta y añade que "necesitamos ayuda, claro, porque si no para conciliar, pero que bueno, que sacrificas horas de sueño, de a lo mejor llegar, tal, quedarte por la noche estudiando, luego la llevas al cole, luego recogida, o sea, es mucho. Pero bueno, se puede".