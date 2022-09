Shakira y Piqué se reúnen en pleno proceso de separación

Shakira y Gerard Piqué se han visto las caras después de meses sin coincidir desde que anunciaran mediante un comunicado su separación.

Han sido meses de incertidumbre y de muchas especulaciones, pero por fin los dos se han reunido en el despacho del abogado del futbolista, en Barcelona, para intentar llegar a un acuerdo en la custodia de sus hijos.

Se trata sin duda de un acontecimiento histórico para ambos, ya que después de meses separados, haciendo vidas completamente diferentes y sin llegar a un acuerdo respecto a la custodia de sus hijos, parece que los dos quieren remar a favor de obra y cerrar de una vez por todas este capítulo en sus vidas.

Esta reunión tiene como objeto solucionar las condiciones para la custodia y llegar a un acuerdo, ya que de no ser así, ambos emprenderían las acciones legales oportunas desembocando en un juicio para que un magistrado decidiera el destino final de Sasha y Milan.

Shakira ha salido feliz del despacho de abogados

Para la visita con el abogado, Shakira nos ha dejado muy sorprendidos. Y es que la cantante se ha mostrado feliz a la salida del despacho donde un gran número de fans la aclamaban y le pedían que no se fuera de Barcelona. Unas imágenes que demuestran lo muy querida que es la artista colombiana en nuestro país.

Han sido meses muy complicados para ambos, pero en especial para Shakira, que ha visto como su vida se desvanecía después de separarse con Piqué por no se sabe todavía qué motivos. Eso sí, hace unas semanas conocíamos la nueva relación del futbolista con Clara Chía, persona con la que llevaría compartiendo su vida desde finales del año pasado.

Piqué muy molesto con el acoso mediático

El pasado 1 de septiembre, el futbolista emitía un comunicado a través del despacho de sus abogados con el que aseguraba que iba a emprender acciones legales para proteger la intimidad e imagen de sus hijos.

"Desde el pasado 4 de junio se han publicado muchos rumores y presuntas informaciones no contrastadas sobre el jugador, su familia y su vida personal y, por tanto, privada" comenzaba l texto que el bufete 'The Legal Department y Partners' que remitió a los medios de comunicación denunciando que "estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio" a la imagen de Gerard, sino también "un grave atentado contra los derechos de sus hijos, cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación".

Comunicado de Piqué | The Legal Department y Partners

Seguro que te interesa...

El significativo mensaje de Shakira a su padre en su momento más duro: "El héroe de mi vida"