La abogada de Shakira visita a la cantante en su casa: "Si hay algo ya lo sabrán al final"

Desde que anunciaron su separación el pasado mes de junio, Shakira y Gerard Piqué han acaparado buena parte de la atención mediática. Durante estos últimos meses se ha intentado averiguar cómo están siendo las negociaciones del divorcio de la pareja, algo que hasta el momento se ha mantenido muy hermético.

Sin embargo, diferentes informaciones han ido apuntado sobre la posibilidad de que la colombiana se marche de nuestro país y se instale en Estados Unidos, más concretamente en Miami. Es por ello que mucha gente se ha preguntado qué ocurriría con los hijos en común de la expareja en el caso de que la artista dé ese paso.

Pilar Mañé, abogada de Shakira, ha sido pillada por Europa Press llegando a la casa de la cantante. Una ocasión en la que los micrófonos de dicho medio no han dudado en lanzar algunas preguntas sobre el tema.

En primer lugar, cuando la citada agencia le pregunta a la abogada si la artista y el futbolista estarían dispuestos a llegar a un buen entendimiento por el bien de los pequeños, Pilar Mañé responde: "Eso esperamos todos". En segundo lugar, y entrando en el meollo de la cuestión, la reportera de Europa Press pregunta si Shakira se llevaría a los niños a Miami: "Si hay algo ya lo sabrán al final", responde la abogada.

Finalmente, refiriéndose a los acuerdos entre la artista y Piqué, el medio mencionado pregunta: "¿Cree que se podrá arreglar todo esta semana como se ha publicado?", una cuestión a la que Pilar Mañé responde con un: "Pues no lo sé porque no me dejan entrar [a la casa de Shakira]".

Piqué, ¿de nuevo enamorado?

Fue la revista Hola quien publicó las imágenes del futbolista que confirmaban su nuevo noviazgo junto a Clara Chía, la catalana con la que el deportista acudió a la boda de uno de sus mejores amigos. Se trata de una joven con la que el central del Barcelona también fue fotografiado disfrutando durante un concierto de Dani Martín entre besos, bailes y abrazos. Sin duda unas imágenes con las que parece que Piqué ha rehecho su vida en lo que a lo sentimental se refiere.

Ahora, en medio de las negociaciones del divorcio entre el futbolista y Shakira, la abogada de la artista, Pilar Mañé, prefiere no dar demasiados detalles de este proceso que está acaparando la atención de todas las miradas.

Seguro que te interesa...

La tímida sonrisa de Shakira cuando le preguntan por las fotos de Piqué con su nueva novia