Sara Sálamo responde tras las críticas por su reflexión sobre la violencia de género: "Lo cortés no quita lo valiente"

Este 25 de noviembre muchas mujeres alrededor del mundo salían a la calle a conmemorar a todas las víctimas de violencia de género y a luchar por la erradicación de la misma.

Las influencers como Laura Escanes, Anita Matamoros o Dulceida no han dudado en compartir contenido que evidencia esta lucha, pero, sin duda, quien ha acaparado todas las miradas con su reflexión ha sido Sara Sálamo.

La actriz compartía en su Twitter un texto que empezaba con un "hoy es un buen día" y la reflexión en cuestión ha causado tanto impacto que otras influencers como Laura Escanes han compartido el tweet, pero también hay quien ha criticado a la otra mitad de Isco Alarcón.

El texto de Sara Sálamo llamaba la atención a aquellas personas que permiten comentarios y actitudes cuestionables hacia mujeres. Así, recalcaba que era el momento de "decirle a tu colega que no todas sus exs están locas", de "no reírle la gracia si molesta a una mujer por la calle" y también de "pedirle que no insista si una chica ya le ha rechazado".

A esta reflexión añadía un segundo tweet: "Y mañana también" y, tras el hashtag "Ni Una Más", empezaba la polémica. Son muchos los usuarios de Twitter que han mostrado su desacuerdo con las palabras de Sara Sálamo.

Entre las respuestas a su reflexión se leen comentarios como "mis exs no están locas, pero más de la mitad toman psicofármacos" y aquellos que aseguran que a su reflexión le falta "igualdad".

También hay quienes atacaron su comentario con un "hoy es un buen día" para "meterse en la cueva y no salir a hablar del neopseudofeminismo durante un largo periodo", "para que bajes de la galaxia imaginaria donde te has instalado" o "para que una progre deje de decirnos cómo debemos vivir".

Pero si hay un comentario que Sara Sálamo no ha podido obviar ese ha sido el que le decía que "cada uno debería dedicarse a su profesión, los actores a interpretar y los psicólogos a 'aconsejar'".

Ante esto, la actriz ha respondido contundente: "Tu trabajo no es el cien por cien de tu identidad". Y es que también ha hecho hincapié en que ella puede opinar cómo y cuándo quiera: Siento mucho que os moleste que ejerza mi derecho a tener voz y voto".

La actriz continuaba respondiendo al seguidor que "por tu tono creo firmemente que lo dices sin mala intención, pero, de nuevo, 'lo cortés no quita lo valiente' y ciertamente es una falta de respeto que a una mujer adulta se le den directrices sobre lo que debe o no opinar o sobre cuándo y cómo debe hacerlo".

