El salto a la publicidad de Victoria Federica que ha dado mucho de qué hablar: "La legítima heredera"

Victoria Federica, de nuevo, en boca de todos. Desde que cumpliera la mayoría de edad en 2018, ha ido forjándose su hueco en las redes sociales hasta convertirse en uno de los personajes públicos con mayor repercusión en nuestro país. Y su último salto a la publicidad así lo confirma.

Sus seguidores en Instagram no paran de crecer y sus trabajos en el ámbito de la moda (el que conoció gracias a su padre, Jaime de Marichalar) cada vez son más habituales. Y, pese a que su participación en El Desafío ha sido uno de sus grandes pasos profesionales, ahora ha llamado especialmente la atención su entrada en el mundo de la interpretación.

Victoria Federica en Madrid | Gtres

Los rumores se han confirmado y la nieta de don Juan Carlos ha protagonizado la campaña realizada por Max España en colaboración con Starbucks para promocionar la segunda temporada de La Casa del Dragón, la precuela de Juego de Tronos.

Un anuncio que no ha tardado en ser Trending Topic en las redes sociales y en el que Victoria Federica entra a primera hora de la mañana en un Starbucks situado en pleno centro de Madrid. Con gafas de sol, look cómodo y con total naturalidad, le pide a la camarera un "Cold Brew grande" para después preguntarle si también vio el capítulo de la serie que estrenaron esa noche.

"Hacía tiempo que algo no me quitaba tanto el sueño", añade la hija de la infanta Elena. Entonces, la camarera le pregunta de qué team es, si Black o Green, a lo que la hermana de Froilán responde: "Ya sabes que no me posiciono, pero cuando lo haga, habrá señales". Y tras esta frase con doble sentido, saca una gorra en la que se puede leer: La legítima heredera.

Un juego de palabras, aprovechando que Victoria Federica es parte de la Familia Real española, que no ha pasado desapercibido y que ha querido rematar con la siguiente frase con la que ha cerrado el vídeo (con guiño al espectador incluido): "Porque al final, en todas partes cuecen habas, ¿no?".

Y es que, más allá de las opiniones que han podido dar los usuarios de las redes, lo que está claro es que el objetivo se ha cumplido: generar expectación y que se hable de tema. Y, para ello, Victoria Federica ha confirmado una vez más que la palabra INFLUENCIA va grabada (ahora) en su vida.