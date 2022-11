Las fotos inéditas que ha publicado la novia de C. Tangana junto al cantante por su aniversario

Rocío Aguirre y C. Tangana han celebrado su aniversario más enamorados que nunca. A pesar de tratarse de una relación basada en la discreción, la fotógrafa ha compartido un carrusel de románticas fotografías en su perfil de Instagram con motivo de tal importante fecha.

La joven ha publicado cinco imágenes dónde podemos ver a ambos en poses muy cómplices y cariñosas, además ha añadido un cálido pie de foto: "Adicción a celebrar el aniversario. Te amo bby". Muchas han sido las respuestas por parte de compañeros y fans de ambos, y como no, la del protagonista, C. Tangana. El cantante, tan expresivo como siempre, ha respondido a su novia: "Te compro un loro".

Este sería el tercer aniversario de la pareja puesto que las primeras veces en las que comenzaron a dejar sello de su amor en redes fue a finales de 2019. Fue con el paso del tiempo, cuando sus seguidores comenzaron a conocer más acerca de la relación. Rocío es una fotógrafa chilena y conoció a C. Tangana justo antes de regresar a su país natal.

En este contexto, en julio de 2020, la fotógrafa compartió una imagen para felicitar al madrileño por su cumpleaños, en la que comentaba: " Este hombre llegó dos semanas antes de volverme a Chile y me dio el 'plot twist' más grande que he tenido en mi vida". Además, a finales de 2020, Rocío despidió el año con una fotografía abrazando al cantante y comentaba: "Gracias 2020 por darme y quitarme tanto".

Son pocas las imágenes que podemos encontrar en sus perfiles en redes juntos. Además, en una entrevista que Rocío Aguirre concedió a la revista S. Moda, la fotógrafa aseguraba que no quería que su relación fuera pública. "Me di cuenta de que no me gustó darle a la gente la herramienta para meterse en m vida", manifestaba Rocío tras trabajar con C. Tangana en el documental del cantante 'Volver a casa', en el cual se aborda su vida privada.

Separando la vida personal de la profesional y manteniendo su relación 'sagrada', como la describía Rocío, el cantante y la actriz parecen estar cada vez más enamorados.

