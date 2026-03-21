La reina Sofía reaparece en Miami y abandona por primera vez el luto tras la muerte de su hermana, Irene de Grecia

La reina Sofía se encuentra en Miami durante este fin de semana en el que no va a parar de protagonizar eventos a sus 87 años. Allí inauguró este viernes la America&Spain250, una iniciativa que conmemora la fundación de Estados Unidos y destaca las contribuciones de España a la Revolución Americana.

Además, este sábado, la reina emérita entregará los Premios Sophia a la Excelencia en el Pérez Art Museum Miami.

La reina Sofía en su visita a Miami | Gtres

Sin embargo, más allá de sus compromisos, doña Sofía ha vivido un momento especial al tratarse del primer evento en el que dice adiós al luto desde la muerte de su hermana.

El pasado 15 de enero, la princesa Irene de Grecia fallecía a los 83 años y, tras su funeral, la reina Sofía había aparecido en todos sus eventos con look negro, en recuerdo a su hermana.

Ahora, ha abandonado este significativo color por el azul, luciéndolo en la chaqueta y la blusa, que ha combinado con pantalón negro y accesorios dorados.

La reina Sofía en su visita a Miami | Gtres

Han tenido que pasar más de dos meses para que la reina Sofía haya superado públicamente esta dolorosa etapa en la que se la vio muy afectada, pero apoyada en sus nietas durante el último adiós a su hermana pequeña.