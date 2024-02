La reflexión de Alba Silva sobre cómo puede cambiar la vida "en un abrir y cerrar de ojos"

Si algo ha aprendido Alba Silva del accidente que sufrió su marido, Sergio Rico, es que la vida te puede cambiar en cuestión de segundos. Fue durante El Rocío cuando el futbolista sufrió un golpe en la cabeza por el que estuvo 22 días en coma inducido, fue operado de una aneurisma cerebral y, tras 82 días ingresado, recibió el alta hospitalaria. Ahora, retomando su vida en pareja, la periodista e influencer ha compartido una importante reflexión.

"Un día sientes que tu vida se desmorona y que nada puede ir peor, pero en un abrir y cerrar de ojos todo cambia, cuando menos consciente eres, la vida vuelve a tener luz y te sorprende", ha escrito. Y es que, Alba Silva ha vivido los peores meses de su vida, luchando al lado de Sergio y confiando siempre en volver a retomar la vida que tenían juntos. Pues, aunque el futbolista estuvo a punto de morir, su mujer nunca creyó que le podría perder.

Nueve meses después del accidente que cambió la vida de ambos, se ha publicado que Alba Silva está esperando su primer hijo en común con el futbolista. Información que ella no ha querido confirmar, pero de la que podría referirse en su último mensaje: "Esta es su magia, la de no saber qué esperar de ella, pero también la de tener la certeza de que siempre, siempre, sale el sol".

La reflexión de Alba Silva | Instagram

Pese a que el pronóstico de Sergio Rico no era alentador, todo salió bien y el futbolista ya se encuentra en su casa, con su familia y recuperándose para volver poco a poco a la normalidad. Eso sí, como confesó en El Partidazo, programa de la Cadena Cope, no tiene recuerdos del peor día de su vida: "Mi último recuerdo es que venía en el avión. Salgo después del partido y el aeropuerto de Sevilla cierra temprano. Me hacen desviarme a Málaga. Recuerdo el llegar a Málaga, que un amigo me recoja con el coche (…) A partir de ahí no recuerdo nada más hasta que desperté en el hospital".