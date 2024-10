La reacción de Sofía Cristo ante su posible encuentro con la reina Sofía en el acto benéfico en el que ambas participan

Sofía Cristo ha asistido a Perrotón, un evento del que la reina Sofía es presidenta de honor. La hija de Bárbara Rey ha trabajado como DJ en este acto benéfico y allí ha hablado con los medios sobre la posibilidad de encontrarse con la reina la emérita.

A pesar de las circunstancias que le rodea a ella y su madre, Bárbara Rey, tras los polémicos audios filtrados, la colaboradora de televisión ha acudido con una sonrisa y ha declarado que está "bien" y que no ha perdido el sentido del humor en todo este tiempo.

En cuanto a la ausencia de su madre después de haber sido confirmada en la convocatoria, Sofía comentaba que "le hubiese encantado estar, pero no ha podido ser, otro año será".

Sofía Cristo en el acto benéfico de Perrotón | Gtres

Tampoco se ha dejado ver doña Sofía, sobre la que ha dicho que "no llevo su agenda, pero imagino que tendrá compromisos, evidentemente no creo que sea fácil que tenga que estar aquí".

"No tengo problema en coincidir con nadie. Perrotón está abierto para todo el mundo y más para la presidenta", ha recalcado Sofía ante un hipotético encuentro con ella. No obstante, ante la pregunta de si le gustaría haberla visto ahí, la DJ se ha limitado a decir que "no ha venido ningún año" tras lo que se quedaba sin palabras.

Reina Sofía | Gtres

La postura de la hija de Bárbara Rey tras este escándalo ha sido firme, defendiendo a su madre e intentando mantenerse al margen sobre unas revelaciones que "más que perjudicarla, lo que hace es beneficiarla", según afirmó.

Junto a ello, ha asegurado en más de una ocasión que tomará medidas legales contra la difusión de las imágenes de su madre con don Juan Carlos que hizo públicas la revista Privé.