Kim Kardashian habla de su relación con Pete Davidson: "He encontrado la felicidad"

Kim Kardashian ha acudido este miércoles al programa de Ellen DeGeneres, donde ha hablado abiertamente sobre su relación con Pete Davidson y ha aclarado algún que otro rumor en torno a su romance.

Kim y Pete comenzaron a salir el pasado mes de octubre, cuando Kim participó en 'Saturday Night Live'. Desde ese momento ambos han sido inseparables.

La conocida Kardashian ya hizo pública su relación con el cómico el pasado 11 de marzo, publicando dos fotos en Instagram en las que aparecen juntos. Y es que como ha confesado en la entrevista con Ellen "parece que no es oficial hasta que lo publicas en redes sociales".

La influencer y empresaria no ha tenido ningún problema en mostrarse absolutamente enamorada de Pete: "tengo fotos nuestras preciosas y cuando las veo pienso 'Dios mío, somos tan cuquis', pero luego me digo a mi misma 'no publiques tanto, solo un pequeño vistazo'".

Y es que tras su divorcio de Kanye West, Kim siente que no conoce las reglas para mostrar tu relación en redes sociales: "No sé qué es lo correcto, es como si no hubiera tenido citas o como si no hubiera salido con alguien más antes de que existiera Instagram. No conozco las reglas", confesaba entre risas.

"Ahora me siento tan bien"

Kim Kardashian siente que ha comenzado una nueva etapa en su vida con su nueva relación amorosa con Pete Davidson y así lo ha hecho saber en el encuentro televisivo. "Me siento bien. Suelo ser de esas personas que anima a sus amigos a que hagan las cosas que les hacen sentir felices. Así que esta vez me lo dije a mi misma: 'Estás en los 40, encuentra la felicidad y ve por ella'. La encontré y se siente tan bien. Quiero aferrarme a ella para siempre".

Puedes ver un fragmento de la entrevista a Kim Kardashian en este vídeo.

