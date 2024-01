¿Quién es Ellie Goldstein? La modelo con síndrome de Down que ha conseguido ser portada de una revista

Cuando Ellie Goldstein nació, 18 de diciembre de 2001, en Ilford (Reino Unido), los médicos dijeron que nunca caminaría ni hablaría e incluso llegaron a proponer a sus padres si querían dejarla en el hospital. Tenía síndrome de Down y necesitaba someterse a una cirugía cardíaca para poder vivir.

Nadie hubiese pensado entonces que, con esta condición sumada a la fragilidad de su corazón, Ellie llegaría a comprarse su propia casa, sacar su propio libro y ser la primera modelo con síndrome de Down en aparecer en la portada de una famosa revista. A continuación explicamos su asombrosa historia.

Superando desafíos nada más nacer

Cuando solo tenía 5 meses, Ellie pasó 10 horas en quirófano para que los médicos pudieran cerrarle unos huecos que tenía en el corazón desde su nacimiento. Tras la intervención, pasó 10 días en cuidados intensivos y luego una semana más en la unidad de alto riesgo. Un tiempo que debió ser eterno para sus padres, quienes aún trataban de asimilar las dificultades que le esperaban a su hija.

Después de tres semanas que fueron un auténtico calvario para la familia, finalmente pudieron volver a casa con la pequeña, a quien sus padres decidieron criarla igual que a su hermana mayor, Amy, y no como una niña de salud débil y con Síndrome de Down.

Quizás fue ese entorno familiar o, simplemente, su carácter único, lo que hizo que de muy pequeña empezara a mostrar una personalidad fuerte, con mucha picardía y decisión en sus gestos.

Decidió que quería ser modelo a una pronta edad

Contra todo pronóstico, al año y medio Ellie ya caminaba y a los tres años ya sabía hablar y expresar sus deseos, como el de ser una modelo famosa en todo el mundo. Pero primero tendría que superar la etapa escolar con éxito, y eso hizo. Nada más comenzar, la modelo británica aprendió a leer igual que el resto de niños de su edad y siguió avanzando en la escuela tradicional hasta la adolescencia, cuando sus padres decidieron pasarla a un centro especializado.

Como recoge la BBC, fue en ese momento cuando sus padres le contaron, con nervios, que tenía síndrome de Down. Y aunque Ellie de primeras le costó aceptar que era diferente, esto no afectó a su autoestima.

A los 16 años, su madre decidió apuntarla a una agencia que le había recomendado una amiga, Zebedee Management, que se define como "agencia de talento inclusiva". Su primer reto como modelo fue un anuncio navideño para el minorista de salud y belleza británico Superdrug, en 2018. Luego otras grandes compañías se fijaron en la belleza única y el desparpajo de Ellie ante la cámara, lo que le permitió continuar su carrera como modelo haciendo campañas junto a marcas tan conocidas internacionalmente como Nike o Vodafone.

Sus grandes hitos como modelo

Ya con 18 años, Ellie consiguió un gran hito en su carrera como modelo: se convirtió en imagen de la máscara de pestañas "L’Obscur" de Gucci Beauty. Fue la primera mujer con síndrome de Down en ser rostro de la firma italiana de moda.

Pero lo mejor estaba aún por llegar, y es que en 2023 se convirtió en la primera modelo con esta condición en salir en la portada de la famosa revista Vogue, en su versión británica. En su perfil de Instagram podemos ver su reacción al ver su rostro enmarcado en la página principal.

Ya tiene un libro y su propia casa

Parece que a Ellie no hay sueño que se le resista, pues no solo está triunfando como modelo, sino que también, a sus 22 años, ya ha publicado un libro sobre su vida titulado "Against All Odds" ("Contra todo pronóstico"), y se ha podido comprar su propia casa en el condado de Essex.

Por lo tanto, ahora enfrenta el desafío de vivir de manera independiente mientras su familia busca prepararla gradualmente para un futuro sin su apoyo constante. Para ello, sus padres vive, por ahora, al lado, puesto que "todavía es muy vulnerable".

La historia de Ellie es un inspirador testimonio que demuestra que las características con las que naces no determinan tus límites. Nos enseña que podemos atrevernos a soñar a lo grande y, con determinación, alcanzar todo aquello que nos propongamos. Su trayectoria nos inspira a para superar obstáculos y convertir los sueños en realidad.