¿Qué es la tendencia Tube Girl que triunfa en las redes sociales?

En las últimas semanas seguramente habrás pasado algunas horas, como es habitual, en algunas redes sociales como Instagram o TikTok y te habrás topado con una chica que ha ocupado gran parte de estas plataformas. No te avergüences si has perdido incluso el tiempo, no eres la única que se ha quedado hipnotizada con los vídeos que se han viralizado de esta chica que se hace conocer como Tube Girl. Sin embargo, su nombre real es Sabrina Bahsoon.

Se trata de una chica cotidiana que en las últimas semanas se ha vuelto viral gracias al contenido que ha compartido en sus redes sociales, donde se le puede ver bailando y divirtiéndose en un espacio muy común para la mayoría en nuestro día a día: el metro. Publicaciones que han llamado la atención y que han generado todo tipo de reacciones, desde el reparo que sentirían sus seguidores al hacer lo mismo o lo mucho que gusta que se grabe en un vagón lleno de gente con diferentes preocupaciones.

Sin embargo, aunque lleves varios días inmerso en sus publicaciones, poco sabrás sobre esta nueva mujer que ha causado furor y es toda una tendencia en redes sociales. Por este motivo, desde NovaMás te contamos todos los detalles y secretos detrás del nombre de Tube Girl.

De estudiar derecho a triunfar entre las marcas

Sabrina Bahsoon, más conocida como Tube Girl, es una joven estudiante de derecho en la Universidad de Durham, en Londres. Originaria de Malasia, ha encandilado a miles de seguidores con sus bailes, su ausencia de vergüenza, la confianza que tiene y los planos y ritmos que rodean a sus vídeos. De esta forma, ha conseguido que sus publicaciones acumulen millones de reproducciones. Sin embargo, su éxito no se ha quedado en las redes sociales y ha dado el salto a las agencias de modelos.

El fenómeno Tube Girl ha sido fichado por una agencia de modelos y algunas firmas como Valentino o Boss ya han querido contar con ella como invitada a sus desfiles durante esta semana de la moda. Pero no solo eso, las marcas ya le han echado el ojo. Sin ir más lejos, Bahsoon ya ha cerrado algunos acuerdos de colaboración con Spotify o MAC, entre otras muchas marcas que no han dudado en contar con sus servicios.

Un estilo diferente

No obstante, más allá de que se ha convertido en el reclamo de muchas firmas para sus campañas, su éxito erradica en el estilo de sus vídeos. Un modelo que ya han replicado muchos otros creadores de contenido. Ella misma lo denomina "be Girl" e implica manipular la cámara con diferentes y variados ángulos y en especial, movimientos rápidos. Una forma de creación que da un toque distintivo a su contenido.

En este caso, Bahsoons se viralizó gracias a un vídeo donde exhibía su talento al ritmo de la canción Greedy de Tate McRae. Desde entonces, la estudiante de derecho atrae unos 15 millones de espectadores en plataformas como TikTok o Instagram.