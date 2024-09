¿Qué herencia deja Jimmy Giménez-Arnau a su familia?

Hace dos días se daba a conocer la noticia de la muerte de Jimmy Giménez-Arnau después de una semana ingresado en el hospital por problemas de salud. Este miércoles su mujer, Sandra Salgado, amigos y compañeros lo despedían en el Tanatorio de Tres Cantos.

Sandra Salgado, viuda de Jimmy Giménez-Arnau, en su velatorio | Gtres

El escritor y colaborador de televisión no tenía relación alguna con su familia: con sus cuatro hermanos no se hablaba a causa del reparto de los bienes de sus padres -según informa Vanitatis- mientras que no veía a su hija Leticia desde que ella tenía 12 años. Ante este panorama familiar, una de las dudas que hay ahora es qué pasará con la herencia.

Sociedades sin actividad y venta de libros

El portal Vanitatis ha podido saber que Giménez-Arnau no tenía ninguna propiedad inmobiliaria y que tenía a su nombre tres sociedades inactivas "desde hace años" dedicadas a la promoción, contratación y prestación de servicios artísticos, explotación inmobiliaria y preparación y montaje de espectáculos. Tal y como afirma el citado medio, al no tener actividad, los herederos no recibirán ningún beneficio de estas empresas.

De lo que sí podrán recibir un pellizco es de las ventas que se hagan de sus libros. Hay que recordar que el escritor publicó poesía, novela, una autobiografía, entre otros géneros. Vanitatis afirma que quien obtenga la herencia obtendrá "entre un 5% y un 18% de las ventas de sus más de 14 obras literarias, dependiendo de sus acuerdos con las editoriales".

El dinero en el banco

Se desconoce cuánto dinero acumuló en el banco Jimmy Giménez-Arnau tras tantos años trabajando en los medios de comunicación y de haber escrito más de una decena de libros. Como se contó en un programa de televisión, se dice que ganó mucho, pero que ahorró poco.

Tampoco se sabe si el periodista incluyó a alguien más en el testamento. Su intención era dejarlo todo a Sandra Salgado, pero, tal y como recuerda la revista Semana, en nuestro país existe la herencia legítima y, por lo tanto, su hija Leticia recibirá, por ley, "dos terceras partes de los bienes y derechos del fallecido".

Jimmy Giménez-Arnau | Gtres

Su nula relación con su hija

Cuando Jimmy Giménez-Arnau se separó de Merry Martínez-Bordiú, mantuvo el contacto con su hija durante un breve tiempo, hasta que empezaron las discrepancias por la custodia de la pequeña.

El periodista contó en alguna ocasión que él había luchado para poder ver a su hija, pero que su exmujer no cumplía con lo pactado ni con las decisiones judiciales respecto al turno de visitas.

Todo se acabó cuando Merry y Leticia se fueron vivir a Estados Unidos y la primogénita decidió romper toda relación con su padre cuando ella cumplió los 18 años. Desde aquel momento, Jimmy no supo nada de ella.

Esta era un tema que le afectó mucho, según recoge La Vanguardia de fuentes cercanas al colaborador, y que "la distancia con su hija era una de sus grandes penas". Asimismo, aseguran que se emocionaba cuando veía alguna foto de Leticia.