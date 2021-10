¿Qué le dijeron a Sergio Momo el día que le anunciaron que formaría parte de ‘Élite?

Más información Entrevista completa en Atresplayer

Sergio Momo es esta semana el invitado al Bar Bara para sentarse a charlar junto a Carolina Iglesias y Kikillo en ‘Una caña con…’, sincerándose totalmente ante las personales preguntas que le lanzan en esta ocasión. No hay nada como una buena cerveza Mahou para conocer mejor a alguien y para descubrir que los encuentros de calidad entre las personas son esenciales para vivir mejor.

Momo confiesa ser “un cuadro del Romanticismo”. El intérprete recuerda perfectamente el día que le anunciaron que formaría parte del elenco de ‘Élite’: “Me dijeron literalmente: ‘Estás en Élite, pero hasta que no te saques el carné de conducir no es oficial’. Esto fue un viernes, yo dije el lunes estoy en Cuenca”. Lo mejor es que nunca tuvo que conducir un coche en la serie, “pero bueno, tengo el carné”.

Carolina le recuerda a Sergio que el grupo de la serie hizo mucha piña: “Es que estamos hablando del gran año de la vida que fue 2019. En ‘Élite’ era indispensable salir después de cañas para cerrar el día”.

Sergio asegura, además, que en los encuentros de cañas han surgido momentos creativos: “Mucha charla filosófica”, en la que piensas “vamos a cambiar el mundo, y luego pagas y te vas, y el mundo queda arreglado”.

Por último, Carolina y Sergio se enfrentan en esta ocasión a un divertido juego en el que intentan adivinar con quién se iría el otro de cañas a través de gestos y de unos auriculares que no les permiten escuchar nada. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

