Pilar Rubio y Sergio Ramos siembran la polémica con su vídeo en un museo parisino

A Pilar Rubio y Sergio Ramos les están lloviendo las críticas. La pareja lleva instalada en París desde que el futbolista fue fichado por el Paris Sant Germain en julio del año pasado. Así que, entre un partido y otro, la madrileña y el sevillano aprovechan para disfrutar de la ciudad francesa que tanto arte guarda entre muchos de sus rincones.

Hace tan solo unas horas la colaboradora de televisión compartía en su Instagram, donde cuenta con más de ocho millones de seguidores, un vídeo de su visita a una exposición de Dalí en un museo parisino.

Se trata de un post en el que se puede ver al ex jugador del Real Madrid sacando la lengua, levantándose la camiseta o posando sin quitarse ni el gorro ni las gafas de sol. Una serie de gestos que a muchos usuarios parece haberles molestado y así se lo han dejado saber a la modelo en su post compartido: "No tiene gracia, ¿también de postureo en los museos? Madre mía hija, vaya tela", "Qué falta de sensibilidad por el arte. No he visto nada igual", "Catetos en un museo" o "Sois unos horteras y sin ningún respeto al arte", son algunos de esos mensajes.

Reacciones en Twitter

Lo cierto es que la pareja no se ha librado de las críticas en Twitter. Los internautas también han tachado de inapropiada la actitud de la presentadora y el deportista. "Al próximo hijo de Sergio y Pilar lo van a llamar Hipotenusa porque es la suma de los catetos", ha expresado @norcoreano, un famoso usuario de dicha red social que cuenta con casi un millón de seguidores.

Hasta el momento, ni Pilar Rubio ni Sergio Ramos se han manifestado respecto a este peculiar vídeo. No obstante, viendo las imágenes, se podría decir que la pareja disfrutó de la exposición y que quisieron compartir su actividad cultural con el resto de sus seguidores.

Seguro que te interesa...

Pilar Rubio acude sin Sergio Ramos a la boda de Vania Millán, su amiga y exmujer de su cuñado René