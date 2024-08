Paula y Andrea, sobrinas de Norma Duval, azotadas por la tragedia: huérfanas y ahora muere su hermano

Paula y Andrea Paredes han tenido que asumir grandes pérdidas a lo largo de su vida. La última, la de su hermano mayor, Juan Carlos, quien fallecía el pasado 15 de agosto a los 36 años. Desde la muerte de su madre, Carla, el joven había caído en una grave depresión que últimamente se había agravado, y ni su reciente paternidad -deja un bebé de 2 meses- ha conseguido que mejorara.

Las jóvenes han estado muy arropadas por el círculo más cercano de familiares y amigos que las han acompañado en el tanatorio Parcesa La Paz para darle el último adiós a Juan Carlos, y Paula no ha dudado en compartir en su perfil de Instagram una imagen de los tres hermanos y una fotografía de un concierto al que acudió con Juan Carlos, bajo la descripción "siempre, siempre, siempre".

Dura vida azotadas por la tragedia

La pérdida de Juan Carlos es la última que Paula y Andrea deben aprender a superar, pues, desgraciadamente, a sus 25 años, las gemelas han tenido una vida marcada por la muerte de sus más allegados. Cuando apenas tenían 11 años perdieron a su madre, Carla Duval y, tan solo 6 años después, también tuvieron que hacer frente a la muerte de su padre, Santiago Paredes.

Huérfanas de padre y madre

A Carla Duval le diagnosticaron un cáncer de útero en 2007 y tras someterse a una operación y a múltiples sesiones de radio y quimioterapia, fallecía en 2010 -a la temprana edad de 46 años- dejando un gran agujero en el corazón de sus hijas. Las niñas, que por aquél entonces solo tenían 11 años, debieron aprender a vivir sin su madre, el pilar fundamental de sus vidas.

El destino hizo que Paula y Andrea sufrieran otro duro revés, solo 6 años después, su padre, Santiago Paredes, fallecía a causa de un ataque de corazón, un fatídico desenlace a la batalla que libraba desde hacía años contra el cáncer.

Tras el fallecimiento de su padre, Paula no dudó en despedirse de él en redes sociales, al mismo tiempo que honraba la memoria de sus progenitores con una imagen de la pareja en su juventud y un texto emotivo: "Papá, has sido, eres y serás siempre el hombre al que más voy a poder llegar a querer en este mundo. Hemos podido disfrutarte cinco años más, pero al final has ido al cielo con mamá y ahora ya estáis los dos juntos ahí arriba. Si de una cosa estoy agradecida al mundo es de los padres tan maravillosos que he tenido y la lección de vida tan grande que me han dado cada uno".

Su tía, Norma Duval, uno de sus pilares más firmes

A partir de la muerte de Carla, Norma Duval se convirtió en el pilar fundamental de las gemelas. Acogió a Paula y a Andrea en su casa como dos hijas más y les brindó todo el apoyo, el amor y el consuelo que necesitaban para superar esos duros momentos y para encauzar sus vidas.

Norma Duval y sus sobrinas, Paula y Andrea Paredes, en 2022. | Gtres

De la vida personal y profesional de Paula y Andrea, poco se sabe, dado que las apariciones que han tenido en prensa se limitan a algunos eventos organizados por su tía. No obstante, se conoce que a las dos hermanas les gusta viajar y les apasiona la moda y el arte. En las pocas publicaciones que comparten en las redes sociales, podemos ver que siguen la estela de su madre y de su tía y que tienen mucho estilo y personalidad.