Patricia Cerezo opina sobre el nuevo giro en la vida de su íntima amiga, Genoveva Casanova: "Es fuerte"

Íntima amiga de Genoveva Casanova y uno de sus apoyos incondicionales tras el escándalo que supuso la publicación de sus imágenes paseando por Madrid con Federico de Dinamarca a principios de noviembre, Patricia Cerezo ha sido la última en pronunciarse sobre el regreso a la vida pública de la mexicana después de 4 meses desaparecida como fichaje estrella de la quinta edición de El Desafío.

Patricia Cerezo, en un evento en Madrid | Gtres

Incómoda porque como ha repetido en sus últimas apariciones no quiere ni pretende ser la "portavoz" de Genoveva, la ex de Ramón García reconoce que aunque todavía "no la he podido ver" sí está al tanto de la "repercusión" que ha tenido su reaparición y "me alegro que empiece ya a hacer cosas".

Patricia Cerezo posa para los medios en un evento | Gtres

"Poco a poco ¿no? Poco a poco" ha añadido cuando Europa Press le ha preguntado cuándo dará un paso al frente, dejará de esconderse de las cámaras y romperá su silencio, dejando claro que entiende que haya sido cuestionada la actitud que está teniendo la socialité: "El día que quiera hablar ella que hable, yo prefiero no hablar ya" ha explicado.

Sin embargo, y a pesar de su discreción en cuanto a la nueva vida de Genoveva, Patricia desvela que está "bien" y "fuerte" tras "el tema de salud, la embolia que tuvo el verano pasado". "Es fuerte, es fuerte Hace yoga, boxea y pues todo eso seguro que se refleja" ha asegurado, confesando que lo único que quiere en estos momentos es "verla y que nos demos un abrazo porque hace mucho tiempo que no nos vemos".