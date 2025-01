Paris Jackson, cinco años sobria tras una adicción al alcohol y a la heroína: "Casi me lo pierdo todo"

Paris Jackson ha confesado que es alcohólica y adicta a la heroína. Así de claro empieza el mensaje que ha compartido con sus seguidores en Instagram con el que ha querido celebrar un logro muy significativo para ella: "Hoy se cumplen 5 años limpia y sobria, sin consumir alcohol ni drogas".

En el texto, la hija de Michael Jackson asegura que "decir que estoy agradecida sería un eufemismo pobre. La gratitud apenas alcanza a describirlo". Y continúa enumerando todo aquello que ahora es capaz de volver hacer después de dejar atrás las adicciones: "Es gracias a estar sobria que hoy puedo sonreír. Puedo hacer música. Puedo experimentar alegría de amar a mis perros y a mi gato. Puedo sentir el desamor en toda su intensidad. Puedo llorar. Puedo reír. Puedo bailar. Puedo confiar. Puedo sentir el sol en mi piel y está cálida".

Para ilustrar todo lo que está contando, ha publicado un vídeo en el que se ve el proceso que ha experimentado, "una pequeña muestra de lo que ha sido posible gracias a mi sobriedad".

Empieza con imágenes de ella bebiendo, fumando, llorando, de fiesta y muy perjudicada por los efectos de las drogas. A medida que el vídeo va avanzando, se va viendo la clara evolución positiva del camino para deshacerse de todo lo malo. Primero, muestra las diferentes enseñas con los meses que lleva sobria para después pasar a imágenes con un aspecto completamente diferente. Baila y juega con sus amigas y su novio, ríe, canta, viaja, asiste a eventos, hace deporte, sale a pasear con su perro... Se la ve feliz. Y termina con un mensaje: "A aquellos que me ayudaron en este viaje, ya sea solo al principio, en el medio, o durante todo el tiempo hasta ahora, saben quiénes son y les debo mi vida. Gracias. 5 años. Gracias, Dios".

Con esto, Paris ha hecho un paso importante. Además de mostrar tan gráficamente los efectos del alcohol y las drogas para concienciar a la gente de las consecuencias devastadoras que tienen, es un claro ejemplo de que puede haber una salida y que con la ayuda necesaria, es posible superar las adicciones y recuperar el control de una vida que, como ella misma explica, "sigue ocurriendo, esté sobria o no, pero hoy tengo la oportunidad de estar presente para vivirla". "Dios mío, no puedo creer que casi me lo pierdo todo", concluye.

Adolescencia marcada por los intentos de suicidio

En una entrevista en la revista Rolling Stone en enero de 2017, Paris contó que ya en 2013 se hizo adicta a las drogas y que sufrió una profunda depresión. Además, intentó suicidarse "varias veces", ocultándolo a su familia y solo una de estas veces salió a la luz. "Fue simplemente odio hacia mí misma, baja autoestima, pensando que no podía hacer nada bien, pensando que no era digna de seguir viviendo", relató.

Tras el tercer intento de quitarse la vida, ingresó en un centro de Utah para seguir una terapia: "Fue genial para mí. Soy una persona completamente diferente. Estaba loca. Estaba loca de verdad. Estaba pasando por mucha angustia adolescente. Y también estaba lidiando con mi depresión y mi ansiedad sin ninguna ayuda".

A todo esto, hay que sumarle el ciberacoso y el bullying que sufrió en el colegio, y una agresión sexual por parte de "un completo desconocido" cuando ella tenía 14 años: "No se lo conté a nadie", confesó en la conversación en Rolling Stones.