Paddy, mujer de Marcos Llorente, anuncia destrozada la muerte de su padre: "Terminó su lucha y nos dejó su victoria"

Tristes y duros momentos para Paddy Noarbe. La mujer de Marcos Llorente ha reaparecido en las redes sociales después de unos días de desconexión para comunicar el fallecimiento de su padre, que desde hace tiempo luchaba contra el cáncer. "Hoy me siento con fuerza para compartiros que el pasado 20 de enero mi padre terminó su lucha y nos dejó su victoria, su fuerza, luz, energía y amor eterno que estarán siempre con nosotras", ha escrito.

Paddy Noarbe y Marcos Llorente en 2019 | Gtres

La influencer le ha dedicado un emotivo último adiós acompañado de una galería de fotos en las que se puede ver la complicidad que compartía con su progenitor. Entre ellas están las de su boda, celebrado el pasado mes de junio en Mallorca. Una familia muy unida que ahora se despide para siempre de una pieza fundamental, pero quedándose con el bonito recuerdo de haber disfrutado al máximo de ella: "Voy a honrarle en cada lugar y en cada momento".

Hace tan solo unos meses, Paddy abrió su corazón en WAGS: Ellas También Juegan y habló de la enfermedad que atravesaba su padre: "Tiene dos tipos de cáncer a la vez. Yo estoy con el lema de disfrutar porque él está con una actitud que yo admiro y que creo que me ha contagiado". Con esta reflexión, quiso hablar de que lo que se ve en las redes sociales solo es una pequeña parte de la vida de los rostros conocidos: "La gente se piensa que todo es idílico. Y yo no quiero que se vea así".

Por este motivo, la influencer se ha armado de valor para hablar de la muerte de su padre y hacerle un pequeño homenaje: "Llevo toda la vida escuchando que la victoria no está en el resultado final, sino en la lucha y el proceso, y él junto a mi madre le han dado sentido y significado a esta frase con grandeza".

Después de una larga batalla, Paddy ha optado por quedarse con el aprendizaje que les ha regalado en todo este tiempo: "Pero, sin duda, en esta última nos ha enseñado que vencer no es derrotar. Al contrario, sino que lo que ha hecho él hasta el último día, ojalá poder expresároslo por aquí, pero no hay palabras a la altura".

Los padres de Paddy Noarbe | Instagram

Paddy Noarbe con su padre el día de su boda | Instagram

A pesar de ser uno de los momentos más complicados, la mujer de Marcos Llorente no ha querido perder la sonrisa, en nombre de su padre, con el único objetivo de luchar y mirar hacia adelante como él le ha enseñado: "Él es mi cielo, mi guía, siempre le he tenido ahí y eso sé que no va a cambiar. Voy a crecer, disfrutar y amar de su mano, con todo el agradecimiento y paz que él me ha enseñado". Un triste adiós, pero no una despedida: "El amor todo lo vence. Como el tuyo con mamá".