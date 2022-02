Ona Carbonell, embarazada de su segundo hijo

Ona Carbonell está pasando por uno de los momentos más felices de su vida. Hace un año y medio daba la bienvenida a su primer hijo, fruto de la relación que mantiene con el exgimnasta Pablo Ibáñez, al que llamaron Kai.

La pareja se conoció en el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat: "Él era deportista, entrenaba en la selección también y cuando él se fue, yo empecé con la selección española. Cruzamos nuestros caminos, pero teníamos amistades en común. Cuando puede me acompaña a los viajes, y aunque me acompaña, no nos vemos mucho. Cuando me acompañó a los Juegos estaba en la villa y nos vimos cuando acabaron. Saber que Pablo está ahí me ayuda y cuando no puede, por email", declaraba en el año 2014 a 'Europa Press'.

Actualmente, Ona vuelve a traer buenas noticias, y es que, su familia se ampliará aun más porque ¡vuelve a estar embarazada! La nadadora olímpica lo anunciaba hace apenas unas horas, por todo lo alto, en sus redes sociales.

Carbonell daba la buena noticia a todos sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 256 mil seguidores, en la que aparece junto al más pequeño de la familia, que pronto deberá ejercer de hermano mayor.

En la instantánea se puede observar como madre e hijo se encuentran en la playa y Kai acaricia la ya crecida barriga de su madre. En el pie de foto Ona escribía: "La familia aumenta, súper felices".

