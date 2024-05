Omar Sánchez cuenta cómo ha tenido que rescatar a dos personas del agua: "Si puedo ayudar, lo haré sin pensarlo"

El nombre de Omar Sánchez ha vuelto a sonar con fuerza en la actualidad, aunque en esta ocasión por un asunto que nada tiene que ver con su vida sentimental ni con Anabel Pantoja. El canario ha sido protagonista de un rescate, un momento complicado que no va a olvidar y del que se ha querido pronunciar en las redes sociales.

Aficionado -y profesional- del surf, este jueves cogía su tabla para disfrutar de las olas (nada habituales, como él ha comentado) en la playa de Arinaga, sin llegar a imaginar que su plan cambiaría por completo y que tendría que salvar a dos bañistas que se estaban ahogando. Al parecer, las olas grandes y la resaca del mar hizo que hasta dos personas se vieran obligadas a pedir ayuda para salir del agua.

"Estaba cogiendo olas junto a otro chico frente a casa y escuchamos gritos desde el agua y la guardia civil fuera llamándonos. Resulta que a unos bañistas se los estaba llevando la corriente dentro del mar, hasta el punto que uno de ellos ya no podía más", ha escrito Omar en su cuenta de Instagram. En ese momento, no se lo pensó y junto al otro compañero, fueron a buscarle hasta sacarle a la orilla.

Omar Sánchez cuenta cómo ha salvado a dos bañistas | Instagram

Un mal trago que no cesó ahí pues, poco tiempo después, otro señor tuvo que pedir auxilio en la misma situación: "Afortunadamente no le pasó nada a ninguno de ellos y pudimos ayudarles para que salieran sanos y salvos. Al salir mucha gente me dio las gracias por salvarlos". Sin embargo, el canario ha querido dejar claro que nadie tiene que estar agradecido con su acto, ya que lo hizo de corazón: "Simplemente si está en mi mano y puedo ayudar, lo haré sin pensarlo". Y para finalizar, ha querido dar un consejo a todo aquel que visita las playas con la llegada del buen tiempo: "No hay que desafiar nunca al mar cuando está mal, porque nunca se sabe lo que puede pasar".

Lo cierto es que, pese a acumular más de 300 mil seguidores en Instagram, Omar lleva tiempo alejado del foco mediático, hasta el que llegó después de salir a la luz su historia de amor con Anabel Pantoja que terminó haces unos años tras pasar por el altar. Ahora, el canario lleva una vida tranquila, centrada en sus proyectos y disfrutando del mar.