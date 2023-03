Nuria Tomás, la primera novia conocida de Piqué: "No he hablado nunca de él"

Nuria Tomás fue la primera novia conocida de Gerard Piqué. El futbolista y la hija del conocido empresario Enrique Tomás mantuvieron una sólida relación que duró año y medio y que terminó en 2010, poco después de la irrupción de Shakira en la vida del catalán. Casi trece años han pasado de aquello y, como confiesa la actriz, le resulta "increíble que sigan nombrándome por ese tema después de tantos años".

Nuria ha pasado página y, a punto de pasar por el altar con su pareja y padre de sus dos hijos, August Puig Bosch, de quien no duda en afirmar que es el hombre de su vida sin ninguna duda, atraviesa su momento más dulce. Y es que a su felicidad en el terreno personal se une el éxito de su firma 'The Social Hub', de la mano de la que ha reaparecido en el evento Eggsoeggso en Madrid rodeada de numerosos rostros conocidos como Marta López Álamo, Belén Écija o Alejandra Rubio.

Y teniendo en cuenta que lleva una vida alejada del foco mediático y que todavía no se había pronunciado sobre la ruptura de Shakira y Piqué, y sobre el comportamiento que la cantante ha tenido tras su separación, convirtiendo al padre de sus hijos y a su nueva novia, Clara Chía, en el objetivo de todos sus dardos, Europa Press le ha preguntado a Nuria si apoya a su exnovio o a la colombiana.

Shakira y Piqué | Gtres

"Cuando hay sentimientos por medio cada uno lo lleva a su manera. No soy nadie para opinar, no me atrevo, no conozco a Shakira, no he tenido la oportunidad de preguntarle" afirma con prudencia, evitando posicionarse pero sí dejando entrever que puede comprender que la artista gestione su dolor de la manera que lo está haciendo.

Sin embargo, lo que parece no compartir es que Shakira haya cargado contra Clara Chía, ya que como asegura, "no te puedo decir nada pero las mujeres nos tenemos que ayudar y estar a una". Sobre Gerard y cómo está sobrellevando su separación y la presión mediática que está sufriendo en los últimos meses, silencio absoluto, porque "no he hablado nunca de él y no lo voy a hacer ahora" explica.