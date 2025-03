Nuria Roca sufre un pequeño accidente doméstico y explica qué le ha pasado: "Con la pata chula"

Nuria Roca se ha convertido en una de las protagonistas de el último programa de El Hormiguero, esta vez ha sido por un detalle muy llamativo, la presentadora ha acudido al programa con un zapato diferente en cada pie y un par de dedos vendados.

Como cada jueves, Nuria ha asistido como colaboradora a el programa de Pablo Motos, pero los espectadores y sus compañeros se han dado cuenta rápido de este detalle. Nuria ha contado que la razón ha sido un accidente doméstico esa misma tarde que le ha provocado una fractura en un dedo del pie.

Nuria Roca en El Hormiguero | Troceo TV

Nuria ha querido compartir con sus seguidores de Instagram lo que le había ocurrido. A través de sus historias, ha publicado un vídeo acompañado de una divertida reflexión: "Los dedos de los pies parecen una tontería hasta que te los rompes. Pues así con la pata chula me voy a hormiguear un rato".

Historia de: nuriarocagranell | Instagram

Según ha contado, el accidente ha ocurrido en su casa: "Ha sido en el cuarto de baño. Me he tropezado con la báscula y me he roto un dedo". La presentadora ha aclarado con humor que no se trata de un enfado tras pesarse. "A ver, hay gente que se cree que esto ha sido porque le he dado una patada a la báscula… No es que me haya pesado", ha dicho entre risas.

Nuria ha compartido una publicación en Instagram al terminar el programa, una fotografía en El Hormiguero con el mensaje: "Hormigueando con la pata chula", tomándose esta situación con naturalidad.

Esta lesión le obliga a guardar reposo durante varias semanas, pero Nuria ha demostrado que afronta esta situación con humor, optimismo y la misma energía de siempre.