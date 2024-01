Irene Villa, sobre cómo se encuentra su padre y su deseo de que le acompañe al altar: "El cielo puede esperar"

Hace tan solo unas semanas, Irene Villa comunicaba que su padre, Luis Alfonso Villa, estaba ingresado a causa de una pancreatitis. Un revés que le hizo pausar su agenda y del que ahora ha hablado para los micrófonos de Europa Press en la XI edición de la gala Top 100 Mujeres Líderes celebrada en el Teatro Real.

Feliz por el momento personal que está viviendo junto a David Serrato, la periodista ha reconocido que sería muy importante que su padre le acompañase al altar en su segunda boda: "Papi, tú tienes que venir a un acontecimiento tan importante como la comunión de mi sobrina, que es este año también, y nuestra boda (…) Papi, que no es tu hora, todavía no, que el cielo puede esperar".

Irene Villa en la gala Top 100 Mujeres Líderes | Gtres

A pesar del complicado momento que está viviendo, Irene ha reconocido que su progenitor ha tenido suerte con el diagnóstico y que los profesionales le han confesado que no se puede quejar: "Hay que tener mucha paciencia, que una pancreatitis se cura, pero tarda meses". Además, ha aprovechado para dar las gracias al personal sanitario del Hospital Gómez Ulloa, un lugar con mucho significado para ella: "Yo estuve siete meses allí y me cuidaron hace 32 años. El otro día, un médico que estaba salvando a mi padre también había estado salvándome a mí".

Y toda la atención ahora está en su padre y en su recuperación para que pueda cogerla del brazo y estar a su lado en uno de los días más felices de su vida. Un día que ya está preparando porque ha comenzado la cuenta atrás, y en el que no faltarán sus hijos, un pilar fundamental en su vida y en la de David también: "Yo creo que me pidió matrimonio un poco por eso. Dice: es que me has dado una familia".

En cuanto a la polémica que ha habido con Nuria Fergó, la escritora ha preferido mantenerse al margen y desearle la felicidad a todo el mundo: "Cada uno hace su vida y cada uno se entrega a la felicidad que es, creo, el máximo objetivo de todas las personas y en concreto de las parejas". Y es que, aunque mucho se ha dicho que lo normal en una relación es discutir, Irene no opina igual: "No, lo normal es ser feliz, lo normal es cuidarse, lo normal es que todo fluya, que sea fácil, sencillo".