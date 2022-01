El novio de Megan Fox le pide matrimonio en un vídeo en el que aparecen bebiendo sangre

La actriz Megan Fox y el cantante Machine Gun Kelly dan la sorpresa anunciando su compromiso a través de un video de la pedida de mano, en la cuenta de Instagram de Fox, que ya se ha hecho viral en redes, contando con casi 17 millones de reproducciones.

Tal y como se puede observar en el video, la pareja se encontraba el pasado martes 11 de enero en un sitio espectacular, que resultaba ser el lugar donde se enamoraron, y acto seguido, Machine, de 31 años, hincaba la rodilla al suelo para hacerle la gran propuesta a su chica, que no dudaba en aceptar colocándose rápidamente el anillo en la mano y fundiéndose en un romántico beso sellando este gran momento.

Días más tarde, la actriz hacía público este gran momento a través de sus redes sociales, publicando este video y escribiendo un texto, con una frase un poco extraña al final, que ha conseguido revolucionar las redes.

"En julio de 2020 nos sentamos bajo este baniano. Pedimos magia. No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período de tiempo tan corto y frenético. No éramos conscientes del trabajo y los sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero estábamos embriagados del amor. Y karma", reconocía Fox.

"De alguna manera, un año y medio más tarde, después de haber recorrido juntos el infierno y de habernos reído más de lo que nunca imaginé posible, me pidió que me casara con él. Y como en todas las vidas anteriores a ésta, y como en todas las vidas que le seguirán", contaba emocionada.

Terminaba diciendo: "Dije que sí..."...y luego nos bebimos la sangre del otro". Acto seguido ardían las redes sociales, y la publicación se llenaba de comentarios de los usuarios preguntado si era cierto o no que se habían bebido la sangre del otro.

Por el momento no hay imágenes de este intercambio de sangre, de manera que no sabemos con certeza si la actriz se refería a ello de manera figural o literal. Sin embargo, Machine Gun hace poco contó en el programa de Ellen DeGeneres, que lleva un colgante con unas gotas de sangre de Megan, que al parecer, fue un regalo de San Valentin: "Algunas personas le dan un pañuelo a su pareja, o lo que sea. Ella me dio su ADN". Con lo cual, no sería de extrañar que la pareja se bebiera mutuamente su sangre para 'cerrar este trato'.

Kelly también hizo una publicación anunciando su matrimonio con la actriz, sin embargo, en vez de publicar un vídeo de la pedida de mano, colgó un clip en el que se ve el anillo de pedida en la mano de Fox.

En el pide de foto, el músico explica que él mismo lo había diseñado, junto a Stephen Webster, debido a que quería algo muy concreto: "Sí, en esta vida y en todas las vidas. Bajo las mismas ramas en las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda, su piedra de nacimiento, y el diamante, mi piedra de nacimiento, engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma. formando el oscuro corazón que es nuestro amor".