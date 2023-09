La niñera que avisó a Shakira de la infidelidad de Piqué y fue despedida aparece en El Jefe: "Lili Melgar para ti esta canción"

La expectación ha sido máxima en los últimos días y este jueves por fin ha visto la luz la nueva canción de Shakira, El Jefe. Y la colombiana no ha decepcionado, como ya ha hecho en sus temas Session 53, Monotonía, Copa vacía o TQG, Shakira se acuerda de Piqué y hace una clara alusión al padre del exfutbolista, Joan Piqué, al que dedica un demoledor dardo que está dando mucho que hablar: "Dicen por ahí que no hay mal que cien años dure, pero ahí sigue mi exsuegro, que no pisa sepultura".

Gerard Piqué con sus padres Montserrat Bernabeu y Joan Piqué | GTRES

Una canción con una base de folclore tradicional mexicano que canta junto al grupo azteca Fuerza Regida y que va camino de convertirse en un éxito rotundo, ya que horas después de su lanzamiento, el videoclip acumula 3.4 millones de visualizaciones en YouTube.

Un vídeo en el que Shakira, convertida en una sexy vaquera a lomos de un caballo con un total look rojo, sombrero, botines de cowboy y unos ajustadísimos pantalones, también subir la temperatura con sus sensuales bailes y movimientos de cadera, luciendo en esta ocasión su larga melena con trenzas, un sexy minivestido negro con falda de flecos, sombrero de rodeo y botas altas de taconazo de aguja en el mismo tono.

La mención a su exsuegro no es el único mensaje que dedica a Piqué, ya que la cantante no duda en dedicar su nueva canción a Lili Melgar, la niñera de sus hijos que, se rumorea, avisó a Shakira de que el futbolista le estaba siendo infiel con Clara Chía.

Piqué y Clara Chía | Gtresa

Algo que supuestamente provocó su despido inmediato por parte del catalán y que, según se especula, no le pagó el finiquito que le correspondía. "Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta en El Jefe, apuntando directamente a su ex.

Cuando pensábamos que Shakira había enterrado el hacha de guerra con Piqué tras los ataques frontales que incluyó en las canciones que ha lanzado desde que anunciaron su separación en 2022, Monotonía con Ozuna; Session 53 con Bizarrap; TQG con Karol G; Acróstico; y Copa vacía con Manuel Turizo, la colombiana sorprende de nuevo con sus dardos contra su ex.