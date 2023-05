Nacho Palau, muy afectado tras perder el juicio contra Miguel Bosé por la paternidad de sus hijos: "Les han dicho que no son hermanos"

Este jueves conocíamos que la batalla judicial que durante años habían librado Miguel Bosé y Nacho Palau por la paternidad de sus hijos había llegado a su fin. Y es que, el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso que presentó el escultor en el que pedía que ambos fueran reconocidos como padres de los cuatro hijos que tuvieron en su día por gestación subrogada, de los cuales dos, Diego y Tadeo, eran hijos biológicos del cantante y los otros dos, Ivo y Telmo, del valenciano.

El órgano judicial concluye que los lazos afectivos existentes no son suficientes para reconocer la paternidad de ambos sobre los cuatro menores, aclarando que para ello debían haber adoptado.

Una delicada noticia por la que Nacho Palau ha hecho uso de sus redes sociales para mostrar su disconformidad con la sentencia dictada y para exponer el "momento difícil" que atraviesa tras ello.

Apenado y conmovido, confirma en un vídeo que "finalmente, no se ha reconocido a mis hijos por lo que son desde el momento que nacieron. Les han dicho que no es verdad aquello que viven y sienten, les han dicho que no son hermanos, algo terrible".

"También les han dicho, en contra de lo que ellos saben perfectamente, que no tienen dos papás. Todo esto después de cinco largos años muy complicados para todos", continúa explicando.

"Nada, ahí os dejo la noticia y bueno, la verdad es que no sé...", comenta Palau, que lamenta lo sucedido puesto que "tenía mucha esperanza, mucha fe en que esto se resolviera mejor".

Antes de concluir la grabación, ha asegurado que "hay que intentar dar pasos a favor de los tiempos que vivimos" porque "la sociedad avanza y creo que las leyes tienen que avanzar y ponerse al día", ha zanjado antes de enviar "un beso fuerte" y dar las "gracias por todo".