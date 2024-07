Muere el príncipe Miguel de Grecia, tío segundo de la reina Sofía, que renunció a sus derechos dinásticos por amor

El domingo 28 de julio, la reina Sofía recibió la triste noticia del fallecimiento de su tío segundo, el príncipe Miguel de Grecia, a los 85 años. A pesar de pertenecer a una generación anterior, Miguel era dos meses menor que ella, lo que hizo que tuvieran una relación más cercana, similar a la de unos primos hermanos, y que compartieran numerosas celebraciones familiares.

Hijo del príncipe Cristóbal de Grecia y de la princesa Francisca de Orleans, Miguel de Grecia era, hasta su fallecimiento, el último nieto vivo del rey Jorge I de Grecia, bisabuelo paterno de la reina emérita de España. Aunque vinculado a la dinastía griega, Miguel nunca hubiera ascendido al trono, ya que en 1965 renunció a sus derechos de sucesión para casarse con una plebeya, al más puro estilo Eduardo VIII del Reino Unido.

Miguel de Grecia y su mujer, Marina Karella | Gtres

La historia de amor de Miguel de Grecia

Nacido en Roma en 1939, Miguel de Grecia pronto se mudó a Marruecos, ya que, tras la muerte de su padre, su madre decidió trasladarse a Larache, donde tenían propiedades familiares. Posteriormente, vivió un tiempo entre Málaga y París, y tras el fallecimiento de su madre, en 1953, se mudó definitivamente a Francia con su tío Enrique de Orleans, conde de París. Sin embargo, pronto pudo decidir por sí mismo dónde quería instalarse y pasó largas temporadas con la familia real griega -junto a sus sobrinos Constantino, Irene y Sofía- a pesar de estudiar en la capital francesa.

Cuando terminó sus estudios de ciencias políticas se afincó en Grecia y sirvió durante cuatro años en el ejército. Fue en ese país donde el tío abuelo de doña Sofía encontró el amor; una pintora y escultora griega llamada Marina Karella. El flechazo fue tan fuerte que Miguel no dudó en renunciar a sus derechos de sucesión al trono para poder casarse con ella, dado que, en esa época, no estaba bien visto que un príncipe se uniera a una persona que no fuera "de sangre azul". Así, el 7 de febrero de 1965 contrajeron matrimonio en Atenas, sin que Marina recibiera el tratamiento de alteza real ni ningún otro título.

Boda de Miguel de Grecia y Marina Karella | Gtres

La negación de los títulos reales para ella y las nulas opciones al trono de él no impidieron que tuvieran un matrimonio feliz, del cual nacieron la princesa Alejandra de Grecia, el 15 de octubre de 1968, y la princesa Olga de Grecia, el 17 de noviembre de 1971.

Su hija conoció a su marido en la boda de Felipe y Letizia

La primogénita de Miguel de Grecia se casó con el empresario de origen ruso Nicolas Mirzayantz, en 1998, pero la historia más curiosa es la de su hermana pequeña, Olga, quien se enamoró de su futuro marido en la boda de Felipe y Letizia, el 22 de mayo de 2004.

En el enlace de los actuales reyes de España asistieron 1.700 invitados, entre ellos miembros de casas reales de todo el mundo. Uno de los asistentes fue el príncipe Aimón de Saboya, miembro italiano de la Casa de Saboya, que a su vez era el primo segundo de Olga de Grecia. Al ser familia, los dos jóvenes fueron sentados en la misma mesa, y ahí sus familiares descubrieron la increíble conexión que había entre ellos.

Cuatro años más tarde, el príncipe Aimón y la princesa Olga contrajeron matrimonio en Patmos, Grecia, una celebración a la cual no faltó la reina Sofía, feliz de compartir un momento tan feliz con su querido tío Miguel.