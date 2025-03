Mónica Pont desvela cómo es la relación con su hijo tras más de 6 años separados: "Ha vuelto a mí"

Hay que remontarse al 2007 para entender la felicidad de Mónica Pont de estar recuperando el tiempo perdido con su hijo. Y es que, tras separarse de Javier Segrera, la actriz perdió su custodia. Y no ha sido hasta hace apenas unos años cuando se ha podido reencontrar con el joven, que actualmente tiene 21 años, y disfrutar de él.

La vida da segundas oportunidades. Tras seis años viviendo en México, donde decidió marcharse para empezar de cero, Mónica ha vuelto a Madrid. Allí encontró su refugio en el trabajo y en su perrita, que ha fallecido recientemente.

Como ha confesado a los micrófonos de Europa Press, su pérdida ha sido tan dolorosa que, de momento, su corazón está triste, a pesar de los rumores que han sonado en las últimas semanas sobre que habría encontrado de nuevo la ilusión de la mano de Javier Moro.

Pero su vuelta a España ha sido cuanto menos polémica. Lo último que se esperaba es que su hermana acudiera al plató de Y Ahora Sonsoles para desvelar la complicada situación que atraviesa su madre y la poca ayuda que ha recibido por parte de la actriz.

Sin embargo, como ha confesado, si hay algo que ha aprendido en todos estos años, es a no hablar públicamente de su vida privada. "Ya cometí en su día el horror y el error de hablar de mi vida privada y ya no quiero. Para eso me fui hace seis años, para romper con todo esto y para volver a partir de cero, volver a trabajar", ha sentenciado.

Lo más importante para Mónica es su trabajo y, por supuesto, su hijo. Y, confirmando que no volverá a cometer el mismo error, se ha sincerado: "En su día pasé por un proceso muy doloroso, que todos sabéis, que es lo de mi hijo. Ha vuelto a mí y ahora ya lo tengo, que eso es lo más importante".

Entre sus planes de futuro profesionales está seguir en haciendo su "caminito", desvelando que acaba de montar una productora al mismo tiempo que va a actuar en el teatro.

"Todos los equivocamos en un momento dado. Pero lo bonito, y por eso somos seres humanos, es para ir cambiando y rectificando y aprendiendo de nuestros errores", ha explicado, recordando que en su día habló de su vida privada por un motivo.

"Necesitaba que el mundo supiera que yo no había sido mala madre, que había sido una injusticia. Quizá el personaje se comió a la actriz y para volver a recuperar a la actriz me tuve que ir a México. Estuve sola durante seis años, con mi perrita Duna, que fue mi única compañía, mi única familia", ha confesado emocionada.

Ahora, empieza una nueva etapa en su vida y junto a su hijo, con quien mantiene una muy buena relación por lo que se puede ver en las redes sociales. La vida le ha dado una segunda oportunidad y está aprovechando al máximo el tiempo perdido: "Con lo mucho que me costó, ya no voy a volver a cometer errores, porque entonces no habría aprendido nada".