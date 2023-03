Mónica Naranjo impacta con su cambio de look más radical: El corte con el que aseguran que es igual a Lady Gaga

Mónica Naranjo no solo destaca por la música que hace sino que en numerosas ocasiones la cantante ha sido el centro de todas las miradas por los cambios de looks con los que arriesga... Hace unos años sorprendía con su gran melena a dos colores, o con un tinte rojo, pero hace algún tiempo que optó por no jugar con su melena pese a que hace tan solo un mes decidiera volver a cambiar su imagen.

Fue durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2023 desde donde la cantante mostró este cambio en exclusiva, un nuevo estilo con el que dejó atrás su larga melena de color castaño para dar paso a un rubio platino de lo más atrevido. Una renovación que muy aplaudida y muy comentada por los seguidores y compañeros de la cantante, quienes aseguraron que les encantaba y que estaba guapísima.

Cuando todos pensábamos que el rubio platino y la media melena de Mónica la acompañarían algunos meses, la intérprete ha decidido volver a someterse a una renovación de su imagen. La artista ha utilizado sus redes sociales para mostrar el resultado de su última visita a la peluquería con una imagen en blanco y negro acompañada de la palabra "BOOM" y un emoticono de bomba.

La cantante ha enseñado que el rubio platino continúa con ella y lo que ha hecho ha sido cortar su melena por lo sano, apostando por un 'corte pixie' el cual consiste en dejar la parte trasera y los laterales más cortos y la zona superior más larga, un corte que actualmente está muy de moda.

Una publicación que se ha llenado de comentarios y halagos hacia la presentadora, en la que muchos compañeros le han llenado de cumplidos, como Xuso Jones que le ha escrito "de cualquiera de las maneras estas siempre impresionante" o Miguel Bosé que directamente ha comentado una cara de enamorado. Sin embargo, entre los mensajes que ha recibido la presentadora ha destacado el parecido que los usuarios le han sacado con Lady Gaga.