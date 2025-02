Meghan Markle utiliza una foto de su hija como imagen del negocio que quiere lanzar pero no termina de arrancar

En marzo del pasado año, Meghan Markle se iniciaba en el mundo empresarial lanzando su propia marca, American Riviera Orchard, una firma de lifestyle, que no termina de arrancar...

Y es que después de meses de problemas y obstáculos, intentando hacer que la firma salga al mercado, la mujer del príncipe Harry ha decidido darle una nueva imagen cambiando también el nombre de la marca, American Riviera Orchard, por uno más sencillo: As Ever.

Y a pesar de que todavía no hay fecha concreta de lanzamiento, aunque se sabe que será pronto, Meghan ha publicado un vídeo en su cuenta personal de Instagram donde habla detenidamente de su nuevo proyecto: "Se ha desvelado el secreto. Estoy impactada. Hemos mantenido esto en secreto durante tanto tiempo... En dos semanas, sale mi programa, algo que me hace muchísima ilusión, pero también mi nuevo negocio, que ha despertado mucha curiosidad".

Un nombre que como ella misma cuenta, tiene su significado: "Significa, esencialmente, como siempre ha sido. Si me seguís desde 2014 con The Tig, sabéis que siempre me ha encantado cocinar, hacer manualidades y cultivar mi jardín. Es lo que hago, pero en los últimos años no he podido compartirlo con vosotros de la misma manera... pero ahora puedo".

Una marca, tipo la de Kourtney Kardashian, que tendrá productos como mermeladas u "otros productos que adoro y utilizo en mi hogar".

Pero si ha habido algo que ha llamado especialmente la atención de esta nueva imagen, es que por primera vez, Meghan ha utilizado una foto junto a su hija Lilibet, de tres años, corriendo por un impresionante paisaje. Una imagen que ha sorprendido mucho a todos, ya que no es nada habitual que ni Harry ni Meghan utilicen fotos de sus hijos.