Marta Díaz evita hablar de su ruptura con Sergio Reguilón: "Vamos poco a poco con todo"

Desde hace meses suenan con fuerza rumores de ruptura entre Marta Díaz y Sergio Reguilón y, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente, el documental de la influencer dejó claro que ya no van por el mismo camino y, sobre todo, que ella está atravesando un complicado momento en el que el trabajo ha sido su mayor refugio.

La creadora de contenido ha reaparecido en la presentación del documental de María Pombo y su familia, atendiendo a los micrófonos de Europa Press y desvelando el titular que le daría a su vida en estos momentos: "Te diría que estoy bastante centrada en mi trabajo, la verdad. Iría por ahí, por la vida laboral".

Marta Díaz en la presentación del documental de la familia Pombo | Gtres

Después de poner punto final a su historia de amor con el futbolista, Marta Díaz no está pensando en rehacer su corazón: "Estamos bien, estamos muy bien". El trabajo y sus amistades han sido los grandes apoyos para salir adelante, aunque para ella su faceta en las redes sociales siempre ha sido un pilar fundamental: "El trabajo siempre es muy importante, tanto ahora como antes, como en un futuro. Siempre va a ser algo fundamental".

La vida sigue y la influencer tiene muchos motivos para sonreír: "Todo está bien (…) Bueno, vamos poco a poco con todo". En cuanto a las personas de las que ha decidido rodearse no tiene queja alguna: "Yo me siento muy querida, la verdad. Estoy muy agradecida con eso, mi círculo me quiere mucho".

Marta Díaz y Sergio Reguilón en 2021 | Gtres

Y por último, pero no menos importante, también se ha especulado con los motivos que le habría llevado a distanciarse de Lola Lolita, con quien mantenía una estrecha relación de amistad: "Todo bien, también. Todo en la vida en general está bien, de verdad".