Mario Vaquerizo revela si tiene algún sueño por cumplir en ‘Una caña con…’

Esta semana, 'Una caña con…' nos trae a Mario Vaquerizo como invitado para sentarse a charlar con Carolina Iglesias y Kikillo en el mítico Bar Bara. Una vez más, han demostrado que, tal y como defiende Mahou, los encuentros entre personas son esenciales para vivir mejor

El cantante ha echado la vista atrás para recordar su etapa universitaria en la que se decantó por Periodismo, una carrera que culminó con "matrícula de honor". Una profesión en la que su deseo, tal y como asegura, era "entrevistar a la gente que le gustaba".

Con respecto a si tiene algún sueño por cumplir, Mario lo tiene claro: "Yo creo que ya con la edad que tengo no echo nada de menos del pasado ni echo nada de menos del futuro, es decir, el presente es perfecto".

Trabajador donde los haya, el artista afirma que no podría estar un mes de vacaciones: "Acabamos cogiendo el teléfono. Nosotros en el fondo somos afortunados porque nuestro trabajo nos gusta. […] A mí se me hace difícil desconectar de mi vida laboral, porque es que me gusta mucho y, es más, yo la fomento".

