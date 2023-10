María Zurita confirma que "toda la familia" estará presente en la celebración privada del cumpleaños de la princesa Leonor

A falta de confirmación oficial por parte de Casa Real, poco a poco se confirman los asistentes a la cena privada y familiar con la que la princesa Leonor celebrará su mayoría de edad esta tarde en el Palacio de El Pardo.

Los reyes Felipe y Letizia, así como la infanta Sofía, no se perderán este día tan especial para la heredera al trono. Quien tampoco faltará a la cita serán los familiares de la cumpleañera.

En primer lugar, don Juan Carlos viajará este mismo martes desde Abu Dabi y, a pesar de que no estará presente en los actos institucionales ni en la jura de la Constitución por parte de la heredera al trono, sí se reunirá con el resto de su familia en la celebración privada. Lo mismo hará doña Sofía y los abuelos maternos de Leonor, Jesús Ortiz y Paloma Rocasolano.

Doña Sofía, la princesa Leonor y la infanta Sofía en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Un cumpleaños al que asistirán en torno a 40 personas y en el que además de la familia más cercana del Rey -como sus hermanas, las infantas Elena y Cristina, o sus sobrinos Froilán de Marichalar, Pablo, Miguel e Irene Urddangarin- estarán también sus tías Irene de Grecia y la infanta Margarita con Carlos Zurita, así como buena parte de sus primos, incluida una representación de la Familia Real griega.

Se espera que no se pierdan esta celebración María y Alfonso Zurita. De igual modo, entre los invitados también están algunos de los hijos de la recordada infanta Pilar, como Simoneta, Juan, Bruno, Fernando o Beltrán -que mantienen un perfil bajo y no se han pronunciado sobre este acontecimiento histórico.

María Zurita, a unas horas de la celebración privada por el cumpleaños de la princesa Leonor | Europa Press

A pocas horas de que la princesa Leonor jure la Constitución en el Congreso de los Diputados, y continuando con su rutina como si no fuese un día histórico para la Familia Real, María Zurita ha abandonado esta mañana su domicilio para cumplir con sus obligaciones profesionales antes de unirse al resto de sus familiares en el Palacio de El Pardo para celebrar con la heredera su mayoría de edad.

Sonriente, la prima de Felipe VI ha revelado que todavía no ha podido felicitar a Leonor por su cumpleaños, pero reconociendo que es un "día importante" para todos, ha confesado que "toda la familia" estará en la celebración de la Princesa de Asturias. Un "todos" en el que no ha querido incluir al rey Juan Carlos, evitando ser ella quien confirme oficialmente la presencia del padre de Felipe VI en este día histórico para la heredera y para la Corona: "Supongo que estará, pero no lo sé. Gracias".